La rutina con ejercicios de 30 segundos que ayudará a conseguir un abdomen plano en pocos días

Plancha

La plancha es uno de los ejercicios claves para trabajar zona media. Para hacerla de manera correcta, deberás colocarte de rodillas, con el pecho apuntando al piso, estirando las piernas hasta alinear el cuerpo. Colocar las manos bajo los hombros, dejar cuello recto, y los abdominales y las piernas contraídas. Si al principio no puedes resistir 30 segundos, podrás hacerlo en 20 o 15 hasta que ganes resistencia.

ejercicio plancha.jpg La plancha es un ejercicio infalible para trabajar abdomen y core.

Barco isométrico

Otro de los ejercicios que no pueden faltar en tu rutina de entrenamiento es el barco isométrico. Para hacerlo de manera debida y evitar lesiones, tendrás que sentarte en una colchoneta, contraer abdomen y elevar piernas con las manos apoyadas en el piso. Luego, levantar manos y piernas simultáneamente, formando una 'V'. Hay que mantener la columna estirada y el cuerpo tenso.

Bird-Dog

Se trata de un ejercicio ideal para fortalecer los músculos de la espalda, los abdominales y los glúteos. Para hacerlo, deberás colocarte sobre una colchoneta en posición de cuadrupedia (palmas y rodillas apoyadas), estirar brazos adelante y levantar una pierna hacia atrás, buscando el cuerpo paralelo al suelo. Mantener 30 segundos y repetir con la otra pierna.

Plancha lateral

El último de los ejercicios que debes incorporar a tu rutina es la plancha lateral. Desde una plancha completa, abrir un brazo hacia arriba, girando el cuerpo. Colocar un pie sobre el otro, elevar el cuerpo desde la cintura y mantener abdominales tensos. Sostener 30 segundos y cambiar de lado.

ejercicio abdomen.jpg Marca tu abdomen gracias a estos ejercicios.

Todos estos ejercicios deberán repetirse dos veces por cada sesión de entrenamiento. En este sentido, especialistas sugieren realizar la rutina de tres o cuatro veces por semanas. De esta forma, en pocos días podrás tonar cómo el core está más fuerte y el abdomen está plano y tonificado.