Estos son los mejores ejercicios para recuperar flexibilidad después de los 50 años y combatir la sarcopenia

En este sentido, especialistas recomiendan poner en práctica los siguientes ejercicios que permitirán lograr los mencionados objetivos:

Estiramiento Gato-Vaca (Bitilasana-Marjaryasana)

Este ejercicio ayuda a mejorar la movilidad de la columna vertebral, al mismo tiempo que disminuye la tensión de la espalda y estimula la conciencia corporal. Se recomienda hacerlo por la mañana para reactivar el sistema nervioso. Para realizarlo, deberás respetar las siguientes pautas:

Apoyarte sobre las rodillas en el suelo, con las manos bajo los hombros y las rodillas bajo las caderas.

Inhalar profundamente mientras bajas el vientre hacia el suelo, abriendo el pecho y levantando la mirada. Esto será la postura de la vaca.

Luego exhalar mientras arqueas la espalda hacia arriba, llevando el mentón hacia el pecho y empujando los omóplatos hacia el techo. Esto será la postura del gato.

Repetir el ejercicio de 8 a 10 veces.

flexibilidad ejercicio Los ejercicios que deben hacer adultos mayores para combatir la sarcopenia.

Estiramiento de isquiotibiales

Otro de los ejercicios sugeridos para mejorar la flexibilidad y recuperar la masa muscular será el estiramiento de isquiotibiales, lo cual ayudará a descargar la zona lumbar y mejorar la movilidad de la cadera. Aquí deberás hacer lo siguiente:

Acostarte boca arriba, con una pierna estirada en el suelo.

Levantar la otra pierna hacia el techo, doblando ligeramente la rodilla.

Utilizar un cinturón o una banda elástica que pase por debajo del pie para mantener la posición.

Tirar suavemente hasta sentir un estiramiento en la parte posterior del muslo.

Mantener la posición durante 30 segundos y luego cambiar de pierna.

adultos mayores ejercicio Especialistas recomiendan incorporar estos ejercicios a tu rutina de entrenamiento.

Flexión hacia delante sentado

Finalmente, la rutina de entrenamiento también debe incluir una flexión hacia delante. Este movimiento estira toda la zona posterior, desde los gemelos hasta la región lumbar, y mejora la flexibilidad de la columna vertebral. Para hacer este ejercicio, deberás respetar las siguientes pautas: