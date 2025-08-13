Postura de la langosta, la asana de yoga para bajar de peso, tonificar los glúteos y fortalecer los brazos

postura asana yoga La postura de la langosta ofrece múltiples beneficios.

En simultáneo, esta asana ayuda a tonificar los músculos posturales del abdomen y la espalda y libera la tensión en el área pélvica. También es ideal para bajar de peso y reducir unos cuantos centímetros de la cintura.

Para hacer la Salabhasana, el primer paso consistirá en arrodillarse sobre una esterilla y colocar las manos delante, juntas. A continuación, deberás recostarte sobre el abdomen y llevar las manos debajo de la pelvis, manteniendo los codos lo más cerca posible.

yoga mujer asana Incorpora esta asana a tu rutina de yoga.

Los expertos en yoga recomiendan practicar primero media postura, elevando una sola pierna, sin flexionar las rodillas. Luego, tras volver a la postura inicial, elevar la otra pierna de la misma forma, en cuatro tiempos hacia arriba y cuatro tiempos hacia abajo. Es fundamental mantener siempre las caderas pegadas al suelo.

Después, inhalar y levantar ambas piernas lo más alto posible, empujando los brazos y los hombros hacia el suelo.

Para salir de la postura, deberás inhalar y bajar las piernas lentamente hacia el suelo, sugieren los profesionales del yoga.

yoga asana postura Esta asana de yoga la puedes hacer en casa, solo necesitarás una esterilla.

Una aclaración que brindan los especialistas es que al momento de realizar esta asana, en principiantes y novatos, lo mejor será mantener los hombros cerca del suelo, evitando levantarlos para no sufrir ninguna lesión en los brazos. Además, es importante mantener las piernas rectas durante la ejecución de la postura de la langosta.