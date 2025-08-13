Inicio Sociedad yoga
Postura de la langosta, la asana de yoga para bajar de peso, tonificar los glúteos y fortalecer los brazos

Descubre cuál es la mejor postura de yoga para trabajar distintos grupos musculares y, al mismo tiempo, bajar de peso

Walter Vasquez
Walter Vasquez
Conoce cuál es la postura que deberás incorporar a tu rutina de yoga.

El yoga es una actividad con cierto prejuicio por parte de la sociedad, ya que muchos consideran que es un método para liberar estrés y reconectarnos con nuestro ser interior. Si bien esto es cierto, las distintas posturas ofrecen diversos beneficios musculares. En este caso, te hablaré de la asana de la langosta, la cual ayuda a bajar de peso, al mismo tiempo que trabaja piernas y brazos.

Postura de la langosta o Salabhasana: descubre los beneficios de esta asana de yoga

Si buscas una postura de yoga para principiantes que te permita mejorar la masa muscular, la Salabhasana es la que recomiendan expertos. Se trata de un movimiento sencillo, apto para todos los niveles, que no solo fortalece brazos, glúteos y otros músculos de las piernas, sino que también acelera la quema de grasa abdominal.

De acuerdo a lo que explican especialistas, la postura de la langosta tensa la espalda y los glúteos de forma natural, estimula los nervios parasimpáticos en la región espinal y fortalece la parte posterior del torso, la pelvis, las piernas y los brazos.

postura asana yoga
La postura de la langosta ofrece múltiples beneficios.

En simultáneo, esta asana ayuda a tonificar los músculos posturales del abdomen y la espalda y libera la tensión en el área pélvica. También es ideal para bajar de peso y reducir unos cuantos centímetros de la cintura.

Para hacer la Salabhasana, el primer paso consistirá en arrodillarse sobre una esterilla y colocar las manos delante, juntas. A continuación, deberás recostarte sobre el abdomen y llevar las manos debajo de la pelvis, manteniendo los codos lo más cerca posible.

yoga mujer asana
Incorpora esta asana a tu rutina de yoga.

Los expertos en yoga recomiendan practicar primero media postura, elevando una sola pierna, sin flexionar las rodillas. Luego, tras volver a la postura inicial, elevar la otra pierna de la misma forma, en cuatro tiempos hacia arriba y cuatro tiempos hacia abajo. Es fundamental mantener siempre las caderas pegadas al suelo.

Después, inhalar y levantar ambas piernas lo más alto posible, empujando los brazos y los hombros hacia el suelo.

Para salir de la postura, deberás inhalar y bajar las piernas lentamente hacia el suelo, sugieren los profesionales del yoga.

yoga asana postura
Esta asana de yoga la puedes hacer en casa, solo necesitarás una esterilla.

Una aclaración que brindan los especialistas es que al momento de realizar esta asana, en principiantes y novatos, lo mejor será mantener los hombros cerca del suelo, evitando levantarlos para no sufrir ninguna lesión en los brazos. Además, es importante mantener las piernas rectas durante la ejecución de la postura de la langosta.

