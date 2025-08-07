5 ejercicios de fuerza recomendados por especialistas para recuperar masa muscular en adultos mayores

ejercicio adultos mayores Adultos mayores que necesiten ganar masa muscular deberán realizar estos ejercicios.

A continuación, especialistas nos brindan una serie de 5 ejercicios específicos de piernas para que adultos mayores recuperen la masa muscular perdida:

Elevación de talones

Es perfecto para trabajar pantorrillas y mejorar la estabilidad. Además de trabajar los músculos de las piernas, mejora el equilibrio y la postura. Para hacerlo, tienes que respetar las siguientes pautas:

Pararse con los pies separados al ancho de los hombros.

Elevar los talones lentamente hasta quedar de puntas de pies o lo más cercano posible.

Bajar los talones despacio hasta la posición inicial.

Realizar 10 repeticiones.

Elevación de piernas en postura sentada

Otro ejercicio que deben incorporar adultos mayores a su rutina de entrenamiento es la elevación de piernas en postura sentada. Este mejora la movilidad y fortalece los músculos de la parte inferior del cuerpo. Para realizarlo, tienes que hacer lo siguiente:

Sentarte en una silla con la espalda recta.

Elevar una pierna extendida, mantenerla unos segundos.

Bajar lentamente y alternar con la otra pierna.

Realizar 10 repeticiones por pierna.

adultos mayores ejercicio Estos ejercicios permitirán recuperar masa muscular perdida.

Equilibrio con un solo pie

Esta técnica fortalece los músculos estabilizadores y mejora el equilibrio al trabajar una pierna a la vez. Este ejercicio mejora la capacidad de mantenerse firme en situaciones cotidianas. Para hacerlo, adultos mayores tendrán que:

Ponerse de pie en posición erguida.

Levantar un pie y mantener la postura durante 15 segundos.

Alternar las piernas.

Hacer 3 repeticiones por pierna.

Caminata en el lugar

Este entrenamiento mejora la resistencia cardiovascular sin moverse de casa. Para realizarlo, debes respetar las siguientes pautas:

Pararse erguido.

Comenzar a levantar las rodillas de forma alterna, simulando una marcha.

Mantener el ritmo y la postura.

Realizar el ejercicio durante 3 minutos.

adultos mayores ejercicio entrenamiento Especialistas recomiendan incorporar al entrenamiento estos ejercicios.

Sentadilla en silla

En comparación con el resto de ejercicios, este es más integral, ya que trabaja casi todos los músculos de las piernas. Es simple de hacer y solo se necesitará de una silla: