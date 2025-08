Estos son los mejores ejercicios de pilates para fortalecer piernas, glúteos y abdomen a cualquier edad

Quienes deseen fortalecer piernas, glúteos y abdomen no necesariamente deberán realizar ejercicios pesados, de larga duración y un esfuerzo extremo. Siguiendo una simple rutina de pilates, encontrarán estas ventajas. Lo mejor del entrenamiento que te hablaré a continuación es que resulta apto para personas de todas las edades, por lo que no tendrás excusa para no ejercitarte.