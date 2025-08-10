Cuáles son las mejores posturas de yoga que recomiendan especialistas para principiantes y adultos mayores

Para comenzar, se sugiere iniciar con la postura del guerrero, llevando los brazos arriba o en línea con el cuerpo. En esta asana, desde la posición de pie, deberás tomar aire y dar un paso largo hacia la izquierda de modo que las piernas quedan separadas a una distancia aproximada de un metro.

Luego girar el pie izquierdo 90 grados, mover el derecho ligeramente unos 45 grados y rotar también el tronco para que las caderas y el pie queden en línea. Desde ahí, flexionar la rodilla izquierda y subir los brazos paralelos hacia el techo. Mantener la cabeza erguida.

yoga adultos mayores Asanas de yoga para adultos mayores.

Posteriormente, se recomienda desarrollar la asana del guerrero II. Desde la posición de pie, inspirar y dar un paso largo con la pierna izquierda. Girar el pie izquierdo 90 grados, mientras que el derecho se mantiene en su lugar. Abrir los brazos, formando una línea recta con ellos y paralela al suelo, a la altura de los hombros, con las palmas de las manos hacia abajo. Girar la cabeza hacia la izquierda.

Luego flexionar la rodilla izquierda, asegurándote de que queda directamente encima del pie y de que los talones estén alineados.

Posturas de flexión

Después de las posturas del guerrero, los especialistas del yoga sugieren realizar asanas de flexión. Una de las mejores es la Uttanasana, la cual ayuda a trabajar flexibilidad de las piernas y espalda.

Conocida también como postura de la pinza, se puede realizar con los pies separados al ancho de la cadera o con ambos pies juntos. Hay que apoyarlos firmemente en el suelo, con los dedos bien estirados. Exhalar y flexionar el tronco hacia adelante y apoyar las manos en las piernas.

adultos mayores asana yoga posturas

Otra postura de flexión sugerida para adultos mayores y principiantes es el gran ángulo o Prasarita padottanasana. Aquí hay que separar bien las piernas formando un triángulo grande, dirigiendo los pies un poco hacia adentro y manteniendo la cadera hacia adelante, llevando el torso bien adelante y después comenzar a bajar, manteniendo el cuello relajado.