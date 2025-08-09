Está confirmado el precio que tendrá el dólar el lunes 11 de agosto cuando abran los bancos

Banco Nación: $1.330

Banco Galicia: $1.335

Banco ICBC: $1.347

Banco BBVA: $1.340

Banco Supervielle: $1.343

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.350

Banco Patagonia: $1.345

Banco Hipotecario: $1.345

Banco Santander: $1.335

Brubank: $1.340

Banco Credicoop: $1.350

Banco Macro: $1.340

Banco Piano: $1.340

dolar blue (2)

Qué se puede hacer con los dólares en el banco

Entre las inversiones más populares e incentivadas por los bancos es el plazo fijo en dólares. Con ella, las entidades buscan que los ahorristas, que compran monera norteamericana, no saquen los billetes, sino que lo dejen dentro del circuito bancario.

Incluso, algunos bancos están ofreciendo cajas de ahorro remuneradas. Es decir, cuentas que generan intereses por el solo hecho de tener dinero depositado, pero que, a diferencia del plazo fijo, ofrecen un porcentaje menor de ganancia, aunque se puede sacar el dinero en cualquier momento.

Dónde conviene comprar dólares

Tras la baja del dólar oficial, también ocurrió que el dólar blue subió su precio y se achicó la brecha entre ambos. Sin embargo, con el dólar oficial vendiéndose este lunes 11 de agosto a $1.335, puede que muchos prefieran acudir al dólar blue que se comenzará a vender a $1.325