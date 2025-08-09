Inicio Economía Dólar
Está confirmado el precio que tendrá el dólar el lunes 11 de agosto cuando abran los bancos

Los bancos le dieron a conocer al Banco Central cuál será el precio con el que se comenzará a vender el dólar este lunes 11 de agosto

Daniel Calivares
Daniel Calivares
A cuánto se venderá el dólar este lunes 11 de agosto

Los bancos le confirmaron al Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuál será el precio que tendrá el dólar durante el inicio de las operaciones cambiarias de este lunes 11 de agosto.

Luego de haber llegado al récord de $1.375, la cotización del dólar pasó por varias bajas en su precio y cerró a $1.335 en el cierre de la semana. Justamente, ese será el precio que manejará el Banco Nación en el inicio de este lunes, aunque los demás bancos, en su mayoría, lo van a variar por encima y por debajo.

Precio del dólar en cada banco este lunes 11 de agosto

Según los datos confirmados por cada entidad bancaria al Banco Central, los precios de venta de dólares, en el momento de la apertura de las operaciones cambiarias, serán los siguientes para este lunes 11 de agosto:

  • Banco Nación: $1.330
  • Banco Galicia: $1.335
  • Banco ICBC: $1.347
  • Banco BBVA: $1.340
  • Banco Supervielle: $1.343
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.350
  • Banco Patagonia: $1.345
  • Banco Hipotecario: $1.345
  • Banco Santander: $1.335
  • Brubank: $1.340
  • Banco Credicoop: $1.350
  • Banco Macro: $1.340
  • Banco Piano: $1.340
Qué se puede hacer con los dólares en el banco

Entre las inversiones más populares e incentivadas por los bancos es el plazo fijo en dólares. Con ella, las entidades buscan que los ahorristas, que compran monera norteamericana, no saquen los billetes, sino que lo dejen dentro del circuito bancario.

Incluso, algunos bancos están ofreciendo cajas de ahorro remuneradas. Es decir, cuentas que generan intereses por el solo hecho de tener dinero depositado, pero que, a diferencia del plazo fijo, ofrecen un porcentaje menor de ganancia, aunque se puede sacar el dinero en cualquier momento.

Dónde conviene comprar dólares

Tras la baja del dólar oficial, también ocurrió que el dólar blue subió su precio y se achicó la brecha entre ambos. Sin embargo, con el dólar oficial vendiéndose este lunes 11 de agosto a $1.335, puede que muchos prefieran acudir al dólar blue que se comenzará a vender a $1.325

