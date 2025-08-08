Está confirmado el precio del dólar este viernes 8 de agosto cuando abran los bancos

dolar A cuánto se venderá el dólar este jueves 7 de agosto

El precio del dólar este viernes 8 de agosto en cada banco

Desde el Banco Central explicaron que el precio con el que arrancará el dólar en cada banco será el siguiente, en el inicio de este viernes 8 de agosto:

Banco Nación: $1.340

Banco Galicia: $1.335

Banco ICBC: $1.336

Banco BBVA: $1.340

Banco Supervielle: $1.349

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.350

Banco Patagonia: $1.360

Banco Hipotecario: $1.350

Banco Santander: $1.340

Brubank: $1.339

Banco Credicoop: $1.350

Banco Macro: $1.349

Banco Piano: $1.345

Dolares (17) A cuánto se venderá el dólar este jueves 7 de agosto

El precio del dólar blue este viernes 8 de agosto

Mientras el precio del dólar oficial ha caído $30 durante esta semana, el valor del dólar blue creció este jueves, aunque se mantuvo por debajo del oficial, por lo que se puede conseguir a un precio más barato que el que se vende en cada banco, según las cotizaciones del viernes 8 de agosto.

De hecho, las cuevas virtuales confirmaron que el precio de venta de este jueves iniciará en $1.325, provocando que hoy sea más conveniente comprar dólar blue en el mercado paralelo y no dólar oficial en los bancos o en las aplicaciones autorizadas para comercializarlo.