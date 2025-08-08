Inicio Economía Dólar
Está confirmado el precio del dólar este viernes 8 de agosto cuando abran los bancos

Los bancos confirmaron cuál será el precio del dólar en el inicio de las operaciones cambiarias de este jueves 7 de agosto

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Cristian Lozano/Diario UNO

Los principales bancos de Argentina le confirmaron al Banco Central cuál será el precio del dólar este viernes 8 de agosto, cuando se dé inicio a las operaciones cambiarias.

Después de haber arrancado esta semana con un precio a $1.375, el dólar ha venido bajando su precio durante toda la semana, según los datos aportados por las entidades al Banco Central.

De hecho, el Banco Nación, que es referente para el resto de las entidades, señaló que el precio del dólar será de $1.340, aunque el resto de las entidades lo puede vender a mayor o menor precio.

El precio del dólar este viernes 8 de agosto en cada banco

Desde el Banco Central explicaron que el precio con el que arrancará el dólar en cada banco será el siguiente, en el inicio de este viernes 8 de agosto:

  • Banco Nación: $1.340
  • Banco Galicia: $1.335
  • Banco ICBC: $1.336
  • Banco BBVA: $1.340
  • Banco Supervielle: $1.349
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.350
  • Banco Patagonia: $1.360
  • Banco Hipotecario: $1.350
  • Banco Santander: $1.340
  • Brubank: $1.339
  • Banco Credicoop: $1.350
  • Banco Macro: $1.349
  • Banco Piano: $1.345
El precio del dólar blue este viernes 8 de agosto

Mientras el precio del dólar oficial ha caído $30 durante esta semana, el valor del dólar blue creció este jueves, aunque se mantuvo por debajo del oficial, por lo que se puede conseguir a un precio más barato que el que se vende en cada banco, según las cotizaciones del viernes 8 de agosto.

De hecho, las cuevas virtuales confirmaron que el precio de venta de este jueves iniciará en $1.325, provocando que hoy sea más conveniente comprar dólar blue en el mercado paralelo y no dólar oficial en los bancos o en las aplicaciones autorizadas para comercializarlo.

