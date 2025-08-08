Está confirmado el precio del dólar este viernes 8 de agosto cuando abran los bancos

Los principales bancos de Argentina le confirmaron al Banco Central cuál será el precio del dólar este viernes 8 de agosto, cuando se dé inicio a las operaciones cambiarias.
Después de haber arrancado esta semana con un precio a $1.375, el dólar ha venido bajando su precio durante toda la semana, según los datos aportados por las entidades al Banco Central.
De hecho, el Banco Nación, que es referente para el resto de las entidades, señaló que el precio del dólar será de $1.340, aunque el resto de las entidades lo puede vender a mayor o menor precio.
Desde el Banco Central explicaron que el precio con el que arrancará el dólar en cada banco será el siguiente, en el inicio de este viernes 8 de agosto:
Mientras el precio del dólar oficial ha caído $30 durante esta semana, el valor del dólar blue creció este jueves, aunque se mantuvo por debajo del oficial, por lo que se puede conseguir a un precio más barato que el que se vende en cada banco, según las cotizaciones del viernes 8 de agosto.
De hecho, las cuevas virtuales confirmaron que el precio de venta de este jueves iniciará en $1.325, provocando que hoy sea más conveniente comprar dólar blue en el mercado paralelo y no dólar oficial en los bancos o en las aplicaciones autorizadas para comercializarlo.