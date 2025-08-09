Mendoza fue una de las provincias donde menos creció la venta de autos usados en julio

venta autos usados La cantidad de venta de autos usados en el país casi triplicó en julio la cifra de patentamientos de cero kilómetro.

Cómo se comportó el mercado de autos usados

De enero a julio del 2025 se comercializaron 1.097.767 unidades, lo que significó un incremento del 18,93% en relación a igual período de 2024 (923.066 vehículos).

Julio volvió a mostrar que el Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. Se comercializaron 10.228 unidades de este vehículo.

El secretario de la Cámara del Comercio Automotor, Alejandro Lamas, resaltó que "pese a la pequeña baja en la venta de autos usados registrada, julio representó el mejor mes en lo que va del año”.

"Actualmente el motor que viene empujando desde hace meses al sector es el interior del país en detrimento del AMBA. El ranking lo encabezó Formosa (46,66%), seguido de Neuquén (42,07%), La Rioja (39,91%), Catamarca (37,55%) y Jujuy (36,98%)”, precisó el referente del sector.

"Vislumbramos un segundo semestre muy parejo con el primero, siempre y cuando no aparezca ningún cisne negro en el camino”, alertó Lamas.

El ranking de los diez autos usados más vendidos en julio

VW Gol y Trend: 10.228

Toyota Hilux: 7.068

Corsa y Classic: 5.327

Ford Ranger: 4.649

VW Amarok: 4.551

Ford EcoSport: 3.681

Peugeot 208: 3.647

Toyota Corolla: 3.542

Fiat Palio: 3.430

Ford Ka: 3.293

Una a una, cómo crecieron las provincias en el período enero-julio