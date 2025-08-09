Inicio Economía Autos usados
Mendoza fue una de las provincias donde menos creció la venta de autos usados en julio

La Cámara del Comercio Automotor dio a conocer las cifras del mes de mayor crecimiento en lo que va del año. Casi triplicaron a la comercialización de 0km

Por UNO
En julio se vendieron 179.363 autos usados

En julio se vendieron 179.363 autos usados, 36.000 más que en el mes anterior.

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) destacó que las ventas de autos usados aumentaron el 25,3% en julio respecto de junio, lo que representó el crecimiento más alto en lo que va del año en ese mercado. Formosa y Neuquén lideraron este segmento en contrapartida con Mendoza que aparece casi al final del ranking.

En detalle, en julio se vendieron 179.363 autos usados, 36.000 más que en el mes anterior, cuando se habían comercializado 143.191 vehículos.

La cifra casi triplicó los patentamientos de cero kilómetro, que fueron 62.123 en julio último. De todas maneras, las ventas se ubicaron 2,34% debajo de igual mes del 2024 (183.668 unidades).

La cantidad de venta de autos usados en el país casi triplicó en julio la cifra de patentamientos de cero kilómetro.

Cómo se comportó el mercado de autos usados

De enero a julio del 2025 se comercializaron 1.097.767 unidades, lo que significó un incremento del 18,93% en relación a igual período de 2024 (923.066 vehículos).

Julio volvió a mostrar que el Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. Se comercializaron 10.228 unidades de este vehículo.

El secretario de la Cámara del Comercio Automotor, Alejandro Lamas, resaltó que "pese a la pequeña baja en la venta de autos usados registrada, julio representó el mejor mes en lo que va del año”.

"Actualmente el motor que viene empujando desde hace meses al sector es el interior del país en detrimento del AMBA. El ranking lo encabezó Formosa (46,66%), seguido de Neuquén (42,07%), La Rioja (39,91%), Catamarca (37,55%) y Jujuy (36,98%)”, precisó el referente del sector.

"Vislumbramos un segundo semestre muy parejo con el primero, siempre y cuando no aparezca ningún cisne negro en el camino”, alertó Lamas.

El ranking de los diez autos usados más vendidos en julio

  • VW Gol y Trend: 10.228
  • Toyota Hilux: 7.068
  • Corsa y Classic: 5.327
  • Ford Ranger: 4.649
  • VW Amarok: 4.551
  • Ford EcoSport: 3.681
  • Peugeot 208: 3.647
  • Toyota Corolla: 3.542
  • Fiat Palio: 3.430
  • Ford Ka: 3.293

Una a una, cómo crecieron las provincias en el período enero-julio

  1. Formosa: 46,66%
  2. Neuquén: 42,07%
  3. La Rioja: 39,91%
  4. Catamarca: 37,55%
  5. Jujuy: 36,98%
  6. Chaco: 36,73%
  7. Santa Cruz: 35,58%
  8. Salta: 33,85%
  9. Santiago del Estero: 33,55%
  10. Chubut: 30,07%
  11. Corrientes: 29,70%
  12. Río Negro: 29%
  13. Tucumán: 26,46%
  14. Misiones: 24,86%
  15. San Luis: 19,77%
  16. San Juan: 19,75%
  17. La Pampa: 19,51%
  18. Córdoba: 18,59%
  19. Tierra del Fuego: 18,02%
  20. Santa Fe: 17,65%
  21. Entre Ríos: 16,59%
  22. Mendoza: 16,12%
  23. Pcia. Bs.As.: 15,98%
  24. CABA: 10,63%

