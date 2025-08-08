Inicio Economía Dólar
Mercado cambiario

El dólar oficial cerró a la baja por cuarto día consecutivo y ya retrocedió el 3% en agosto

La cotización minorista registró una caída de cinco pesos en relación al jueves. En tanto que el dólar blue se mantuvo sin cambios en el cierre de la semana

El dólar oficial se ofreció este viernes a $1.335 en el Banco Nación.

Por cuarta jornada consecutiva, el dólar oficial cerró este viernes con una caída en su cotización y ya retrocedió el 3% en agosto hasta ubicarse en los $1.335, más allá de que algunos bancos lo ofrecieron hasta $1.350, como el Supervielle. En esta oportunidad, registró una baja de cinco pesos en relación al día anterior.

De esta manera, la moneda estadounidense se ofreció a $1.285 para la compra y $1.335 para la venta en las pizarras del Banco Nación.

El tipo de cambio minorista operó en baja, luego de la constante suba registrada en julio. De hecho, el mes pasado el dólar subió más de 13%.

El d&oacute;lar blue cerr&oacute; este viernes sin cambios.

En este escenario, el dólar oficial se alejó del techo de la banda cambiaria de $1.453 y actualmente se encuentra 8,7% por debajo.

El dólar minorista y la cotización de los financieros

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se comercializó a $1.340,160 para la venta, de acuerdo a los datos del Banco Central.

A diferencia de lo ocurrido el jueves, el dólar blue finalizó sin cambios y cotizó a $1.305 para la punta compradora y $1.329 para vendedora en las cuevas de la city mendocina, cuatro pesos más que en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

En tanto que el dólar mayorista se posició en $1.326, lo que representó una disminución del 0,1%.

En la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP aumentó el 0,2% hasta alcanzar los $1.331,01 y el Contado con Liquidación (CCL) marcó una baja del 0,2% hasta los $1.332,36.

El dólar tarjeta también cayó, en este caso el 0,37% respecto a las últimas 24 horas y culminó en los $1.735,50.

