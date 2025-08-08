El dólar oficial cerró a la baja por cuarto día consecutivo y ya retrocedió el 3% en agosto

dolar blue, cuevas, pronostico.jpg El dólar blue cerró este viernes sin cambios.

En este escenario, el dólar oficial se alejó del techo de la banda cambiaria de $1.453 y actualmente se encuentra 8,7% por debajo.

El dólar minorista y la cotización de los financieros

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se comercializó a $1.340,160 para la venta, de acuerdo a los datos del Banco Central.

A diferencia de lo ocurrido el jueves, el dólar blue finalizó sin cambios y cotizó a $1.305 para la punta compradora y $1.329 para vendedora en las cuevas de la city mendocina, cuatro pesos más que en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

En tanto que el dólar mayorista se posició en $1.326, lo que representó una disminución del 0,1%.

En la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP aumentó el 0,2% hasta alcanzar los $1.331,01 y el Contado con Liquidación (CCL) marcó una baja del 0,2% hasta los $1.332,36.

El dólar tarjeta también cayó, en este caso el 0,37% respecto a las últimas 24 horas y culminó en los $1.735,50.