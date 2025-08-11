Mejor que la plancha: los ejercicios recomendados por expertos para marcar el abdomen y tonificar el core

Se trata de un ejercicio que trabaja la parte inferior del cuerpo, al mismo tiempo que mejora la estabilidad y el equilibrio gracias al peso que ejerce la pesa rusa.

Para hacer esta variante de sentadilla, debes respetar las siguientes pautas:

Agarrar una pesa rusa y pararte con los pies más separados que la anchura de las caderas.

Sujetar los codos contra la caja torácica y llevar la pesa rusa debajo del mentón, sujetándola con el lado derecho hacia arriba.

Contraer el torso y mantener los brazos cerca del pecho con los codos apuntando hacia abajo mientras flexionas las caderas y las rodillas para agacharte lo más que puedas sin que la zona lumbar se encorve en la parte inferior.

Hacer una pausa de dos segundos y luego impulsar los glúteos, las piernas y los talones para volver a la posición inicial.

Realizar 10 repeticiones.

Goblet Squat con pesa rusa Este ejercicio ofrece mejores beneficios que la plancha.

Marcha unilateral con mancuernas

Otro de los ejercicios sugeridos para trabajar distintos grupos musculares y también el abdomen y el core es la marcha unilateral con mancuernas.

Para realizar este movimiento, debes hacer lo siguiente:

De pie, con los pies separados a la anchura de los hombros, sostener una mancuerna en la mano derecha y colocar la izquierda sobre la cadera.

Levantar lentamente la pierna derecha hasta que la rodilla esté a la altura de la cadera.

Luego, bajar la pierna hasta el suelo. Repetir con el otro lado. Eso es 1 repetición.

Hacer 10 repeticiones.

marcha unilateral con mancuernas Incorpora estos ejercicios a tu rutina de entrenamiento lo antes posible.

Caminata de oso

Por último, si quieres suspender la plancha por unos días y optar por otro ejercicio, la caminata de oso es la mejor opción. Aquí se activan todos los músculos del abdomen y el core para mantener la columna vertebral, las caderas y los hombros estabilizados.

Para realizarlo, debes hacer lo siguiente: