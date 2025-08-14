Inicio Sociedad Pilates
Mejor que el pilates: la fusión de ejercicios que ayuda a bajar de peso y calmar el estrés en pocos minutos

Este ejercicio que puedes hacer en cualquier momento del día se destaca por reducir la tensión del sistema nervioso y mejorar la masa muscular

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Este ejercicio ofrece diversas ventajas, siendo más efectivo que el pilates.

Muchos expertos recomiendan hacer pilates para calmar el estrés a través del entrenamiento. Esto, a su vez, ayuda a bajar de peso. Sin embargo, esta no es la única práctica que nos permitiría lograr resultados similares. Existe una combinación de ejercicios que debes poner en práctica de inmediato para adelgazar y tonificar tu figura. A continuación te diré cuál es.

La combinación de ejercicios que sugieren expertos para adelgazar y liberar el estrés

Más allá de las ventajas que ofrece el pilates, expertos en entrenamiento físico recomiendan realizar walking yoga. Esta actividad se caracteriza por sincronizar los pasos con la respiración y hacer pausas de vez en cuando para realizar distintas posturas de yoga. Además, es necesario caminar manteniendo consciencia sobre lo que sucede alrededor y cómo se siente el cuerpo.

En este sentido, el sitio especializado Women’s Health sostiene que esta fusión de yoga + caminata permite relajar el sistema nervioso y reducir la frecuencia cardíaca para calmar cuerpo y mente. De hecho, algunas investigaciones aseguran que esta combinación de ejercicios mejora notablemente el sueño y el estado de ánimo.

El walking yoga es un ejercicio que ofrece múltiples beneficios.

Respecto a esto, la fuente citada señala que en 2022 un grupo de estudiantes universitarios que tenía problemas para dormir realizó walking yoga por una semana, durante 35 minutos, comprobando así cómo dicho ejercicio mejora la calidad de sueño, su estado de ánimo y hasta la atención plena, incidiendo notablemente en las labores académicas.

Por otro lado, el walking yoga es un entrenamiento que ayuda a estirar los músculos como isquiotibiales y caderas, los cuales generalmente están tensos, mostrando así una semejanza entre estos ejercicios y el pilates. Esto se debe a las posturas realizadas durante la caminata conscientes: zancadas, flexiones laterales, estiramientos y giros para mover la columna vertebral, entre otros.

Además, la misma fuente señala que se pueden incorporar otras posturas isométricas durante la caminata, como una estocada, por ejemplo. Esto trabajará con mayor énfasis la masa muscular, mejorando la resistencia y la estabilidad articular.

Este ejercicio de pocos minutos ayudará, entre otras cosas, a mejorar el sueño.

Finalmente, los profesionales aseguran que este ejercicio debe realizarse siempre por lugares verdes, como parques o bosques, bien lejos del ruido de la ciudad, ya que esto nos ayudará a relajar y concentrarnos completamente en el walking yoga.

