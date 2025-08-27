Inicio Sociedad Ejercicio
Solo con la ayuda del marco de una puerta: el ejercicio que elimina la joroba en pocas sesiones

Este ejercicio de pilates nos permitirá mejorar la postura de la espalda y combatir el desarrollo de la joroba a través de un simple movimiento

Distintos quehaceres cotidianos, como una mala postura al sentarse, inciden en el desarrollo de la hipercifosis dorsal, conocida popularmente como joroba. Este problema se puede erradicar con un simple ejercicio de pilates para el cual se necesitará de la ayuda del marco de una puerta. Por lo tanto, se trata de un método que cualquiera de nosotros puede hacer en casa.

El ejercicio de pilates infalible para eliminar la joroba y mejorar la postura

Como bien sabemos, distintos ejercicios de pilatesmejorarán integralmente la musculatura de todo el cuerpo. Aunque, es cierto también que hay una técnica específica que promoverá una buena postura de la espalda y, al mismo tiempo, reducirá la hipercifosis dorsal.

Despídete de la joroba gracias a este ejercicio de pilates.

De acuerdo a expertos en el tema, se trata de un ejercicio sencillo que se enfoca en fortalecer el núcleo, mejorar la alineación corporal y aumentar la flexibilidad. También ayudará a contrarrestar la tendencia de los hombros a curvarse hacia adelante, evitando así el desarrollo de la joroba.

Esta técnica de pilates nos permitirá estirar los músculos pectorales de manera efectiva. Para realizar el ejercicio deberás colocarte en el centro de un marco de puerta, con los codos y los antebrazos apoyados en cada lado.

A partir de esta posición, dar un paso hacia adelante con una pierna, manteniendo el tronco erguido y los hombros hacia abajo y atrás, hasta sentir una suave tensión en el pecho y la parte delantera de los hombros. Es crucial no encorvarse y mantener la cabeza alineada con la columna.

Este ejercicio, además, fortalece la espalda y combate las malas posturas.

Este simple estiramiento de pilates, que se puede mantener por 30 segundos y repetir varias veces, ayuda a abrir la caja torácica, permitiendo que los hombros se retraigan a su posición natural. Con la práctica regular, promoveremos una postura más erguida y una mayor movilidad en la columna torácica, reduciendo la joroba o bien evitando su desarrollo.

Además de este ejercicio, otras prácticas de pilates como el "gato-vaca", la extensión de espalda o el "puente" son fundamentales para fortalecer la musculatura que sostiene una espalda sana y para prevenir el dolor asociado con una mala postura.

