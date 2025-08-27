Solo con la ayuda del marco de una puerta: el ejercicio que elimina la joroba en pocas sesiones

Esta técnica de pilates nos permitirá estirar los músculos pectorales de manera efectiva. Para realizar el ejercicio deberás colocarte en el centro de un marco de puerta, con los codos y los antebrazos apoyados en cada lado.

A partir de esta posición, dar un paso hacia adelante con una pierna, manteniendo el tronco erguido y los hombros hacia abajo y atrás, hasta sentir una suave tensión en el pecho y la parte delantera de los hombros. Es crucial no encorvarse y mantener la cabeza alineada con la columna.

joroba espalda Este ejercicio, además, fortalece la espalda y combate las malas posturas.

Este simple estiramiento de pilates, que se puede mantener por 30 segundos y repetir varias veces, ayuda a abrir la caja torácica, permitiendo que los hombros se retraigan a su posición natural. Con la práctica regular, promoveremos una postura más erguida y una mayor movilidad en la columna torácica, reduciendo la joroba o bien evitando su desarrollo.

Además de este ejercicio, otras prácticas de pilates como el "gato-vaca", la extensión de espalda o el "puente" son fundamentales para fortalecer la musculatura que sostiene una espalda sana y para prevenir el dolor asociado con una mala postura.