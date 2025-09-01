Gutiérrez Sport Club, ya descendido, sufrió una nueva derrota en el Federal A y sigue último sin puntos

Este choque fue suspendido el sábado y luego domingo por las intensas lluvias y el Consejo Federal lo reprogramó para este lunes
El Celeste ya descendió hace algunas fechas, está afrontando estas últimas fechas con muchos juveniles y se ubica último sin puntos ya que perdió los 7 partidos que disputó en la Fase Reválida.
En lo que va del Federal A lleva diez derrotas seguidas y de los 23 partidos que disputó perdió 19, empató dos y ganó solo dos que fueron ante Atlético San Martín y Huracán Las Heras, los otros dos equipos mendocinos.
Lo que le queda a Gutiérrez Sport Club
El equipo dirigido por Rodrigo Alessandrello venía de perder de visitante 2 a 1 ante Estudiantes de San Luis ny por la octava fecha visitará al Atlético San Martín.
Luego se despedirá del Federal A jugando de local ante Guillermo Brown de Puerto Madryn.
La síntesis
Gutiérrez Sport Club: Damián Cebreiro; Pablo Peña, Lucas Funes, Luciano Mad y Joaquín Gutiérrez; Nicolás Alí, Gerónimo Navarro, Ignacio Salinas, Nabil Pérez; Ignacio Pipistrelli, Gonzalo Olivares. DT: Rodrigo Alessandrello.
Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi: Nicolás Báez; Mauro Zurita, Sebastián Álvarez, Jano Martínez; Agustin Velasco; Laureano Tello, Claudio Cevasco, Ramiro Makarte y Leandro Duarte; Ramiro y Juan Bonet. DT: Diego Cochas.
Goles: PT: 44' y 46 Duarte (CD), ST: 7' Gutiérrez (GSC)
Cambios: PT: 40' Imanol Iriberri por Banchio (CD). ST: 16' Julián Vílchez por Makarte y 39' Juan Ávila por Duarte (CD)
Estadio: FADEP
Árbitro: Matías Billone Carpio.