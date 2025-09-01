Inicio Ovación Fútbol Gutiérrez Sport Club
Gutiérrez Sport Club, ya descendido, sufrió una nueva derrota en el Federal A y sigue último sin puntos

Gutiérrez Sport Club perdió ante Cïrculo Deportivo Nicanor Otamendi en un partido jugado en el predio de FADEP por la 7ma fecha por la Zona 1 de la Fase Reválida del Torneo Federal A.

Por UNO
El Celeste no levanta cabeza.

Nicolás Ríos

Gutiérrez Sport Club perdió 2 a 1 de local ante Cïrculo Deportivo Nicanor Otamendi en un partido jugado en el predio de FADEP y que correspondió a la 7ma fecha por la Zona 1 de la Fase Reválida del Torneo Federal A.

El encuentro se disputó a puertas cerradas, por decisión de la dirigencia, y tuvo que cambiar de día y escenario por las fuertes tormentas del fin de semana.

En el primer tiempo Leandro Duarte a los 44' y 46' marcó los dos goles para la visita y Joaquín Gutiérrez a los 7' del segundo tiempo descontó para el Celeste.

Este choque fue suspendido el sábado y luego domingo por las intensas lluvias y el Consejo Federal lo reprogramó para este lunes

El Celeste ya descendió hace algunas fechas, está afrontando estas últimas fechas con muchos juveniles y se ubica último sin puntos ya que perdió los 7 partidos que disputó en la Fase Reválida.

En lo que va del Federal A lleva diez derrotas seguidas y de los 23 partidos que disputó perdió 19, empató dos y ganó solo dos que fueron ante Atlético San Martín y Huracán Las Heras, los otros dos equipos mendocinos.

Lo que le queda a Gutiérrez Sport Club

El equipo dirigido por Rodrigo Alessandrello venía de perder de visitante 2 a 1 ante Estudiantes de San Luis ny por la octava fecha visitará al Atlético San Martín.

Luego se despedirá del Federal A jugando de local ante Guillermo Brown de Puerto Madryn.

La síntesis

Gutiérrez Sport Club: Damián Cebreiro; Pablo Peña, Lucas Funes, Luciano Mad y Joaquín Gutiérrez; Nicolás Alí, Gerónimo Navarro, Ignacio Salinas, Nabil Pérez; Ignacio Pipistrelli, Gonzalo Olivares. DT: Rodrigo Alessandrello.

Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi: Nicolás Báez; Mauro Zurita, Sebastián Álvarez, Jano Martínez; Agustin Velasco; Laureano Tello, Claudio Cevasco, Ramiro Makarte y Leandro Duarte; Ramiro y Juan Bonet. DT: Diego Cochas.

Goles: PT: 44' y 46 Duarte (CD), ST: 7' Gutiérrez (GSC)

Cambios: PT: 40' Imanol Iriberri por Banchio (CD). ST: 16' Julián Vílchez por Makarte y 39' Juan Ávila por Duarte (CD)

Estadio: FADEP

Árbitro: Matías Billone Carpio.

