Cuánto cuesta un desayuno en "Tegui Café", en pleno corazón de Recoleta

Desayuno cafe Germán
El reconocido chef Germán Martitegui asegura haber cumplido un sueño al abrir su café en el barrio de Recoleta
Foto gentileza iprofesional
Se trata de Tegui Café, un nuevo espacio para pasar un buen momento saboreando un café con distintos tipos de masas especialmente preparadas al mejor estilo de la panadería y pastelería francesa.
Este lugar se ubica lejos del modelo de restaurante del cotizado chef, que lo hace un sitio muy especial y más relajado, con la particularidad de compartir un espacio con una reconocida marca de ropa.
Martitegui aseguró que cumplió un gran sueño al abrir este café. “Siempre imaginé tener un lugar así, más cercano al día a día de la gente. Acá se puede venir a tomar algo rápido, charlar un rato en la vereda o disfrutar de una pausa sin la formalidad de un restaurante”, comentó el chef.
Cuánto sale desayunar o merendar en Tegui Café
Los precios para desayunar o merendar en un café de estilo en el barrio porteño de Recoleta pueden variar según la propuesta y la calidad de sus productos. En Tegui Café la propuesta es tan fin y pensada cuidadosamente, con bebidas calientes y frías, facturas especiales, budines, alfajores, croissants, tartas gourmet y originales cubos laminados con sabores para todos los gustos.
Desayuno café Recoleta
Disfrutar de un momento distinto y vivir una experiencia inigualable tiene su precio: cuánto cuesta un desayuno en "Tegui Café"
Foto gentileza tegui_casa
Además, el café de Germán Martitegue le ofrece a sus visitantes un brunch que busca sorprender con una propuesta distinta que fortalece la idea de una experiencia difícil de igualar.
La carta de Tegui Café
- Espresso: $3.500
- Espresso Doble / Cortado / Americano: $4.000
- Cappuccino: $4.500
- Flat White / Iced Flat White: $5.000
- Iced Latte: $5.000
- Matcha Latte (clásico, iced o pink): $6.000
- Filtrado Simple: $7.000 – Doble: $8.000
- Submarino: $7.500
Lo dulce
- Croissant // medialuna: $3.000
- Budín: $4.000
- Alfajores artesanales: $5.000
- Alfajor Choco Croc (chocolate con leche y dulce de leche): $5.000
- Cubos saborizados (Pink, Green, Brown): $6.000 c/u
- Laminado cubo (dulce de leche de búfala y crema pastelera): $7.000
- Hojaldre de estación con frutas frescas: $12.000
- Tartas gourmet (pistacho, banana o mango): $12.000
Desayuno café dulces
La masas al mejor estilo de la panadería y pastelería francesa que ofrece Germán Martitegui en su bar de Recoleta
Foto Instagram tegui_casa
Obleas y brunch
- Caja de obleas x2: $6.000
- Caja de obleas x6: $24.000
- Caja de obleas x12: $48.000
- Rene’s Brunch (incluye un jugo, un café, un sándwich y un dulce a elección): $50.000
- Sándwiches individuales: $14.000