Disfrutar de un momento distinto y vivir una experiencia inigualable tiene su precio: cuánto cuesta un desayuno en "Tegui Café", en pleno corazón de Recoleta

Por UNO
Cuánto cuesta un desayuno en "Tegui Café", en pleno corazón de Recoleta

Foto Instagram tegui_casa

Tomar un café con medialunas en un bar porteño es cuestión de todos los días. Hay cientos de opciones con gustos y precios muy variados, pero con la misma calidad. Para los turistas, las medialunas de manteca son imperdibles para acompañar un desayuno o una media tarde, como también distintos tipos de masas que son muy características en los cafés.

En la Ciudad de Buenos Aires siempre surgen novedades con respecto a la apertura de nuevos espacios para compartir un momento en un café porteño, y por lo general los más visitados son los bares con historia como muchos que hay en el barrio de San Telmo o en la zona cercana a la Avenida de Mayo, a pasos del Congreso, y por supuesto en el barrio de Palermo, solo por nombrar los sitios más visitados.

Recientemente, un nuevo espacio fue inaugurado en pleno corazón del Recoleta y su dueño es el reconocido chef Germán Martitegui, que más de sus intervenciones en distintos programas, se hizo más famoso por ser jurado de una de las temporadas de MarterChef Argentina.

Desayuno cafe Germán
El reconocido chef Germán Martitegui asegura haber cumplido un sueño al abrir su café en el barrio de Recoleta

Se trata de Tegui Café, un nuevo espacio para pasar un buen momento saboreando un café con distintos tipos de masas especialmente preparadas al mejor estilo de la panadería y pastelería francesa.

Este lugar se ubica lejos del modelo de restaurante del cotizado chef, que lo hace un sitio muy especial y más relajado, con la particularidad de compartir un espacio con una reconocida marca de ropa.

Martitegui aseguró que cumplió un gran sueño al abrir este café. “Siempre imaginé tener un lugar así, más cercano al día a día de la gente. Acá se puede venir a tomar algo rápido, charlar un rato en la vereda o disfrutar de una pausa sin la formalidad de un restaurante”, comentó el chef.

Cuánto sale desayunar o merendar en Tegui Café

Los precios para desayunar o merendar en un café de estilo en el barrio porteño de Recoleta pueden variar según la propuesta y la calidad de sus productos. En Tegui Café la propuesta es tan fin y pensada cuidadosamente, con bebidas calientes y frías, facturas especiales, budines, alfajores, croissants, tartas gourmet y originales cubos laminados con sabores para todos los gustos.

Desayuno café Recoleta
Disfrutar de un momento distinto y vivir una experiencia inigualable tiene su precio: cuánto cuesta un desayuno en "Tegui Café"

Además, el café de Germán Martitegue le ofrece a sus visitantes un brunch que busca sorprender con una propuesta distinta que fortalece la idea de una experiencia difícil de igualar.

La carta de Tegui Café

  • Espresso: $3.500
  • Espresso Doble / Cortado / Americano: $4.000
  • Cappuccino: $4.500
  • Flat White / Iced Flat White: $5.000
  • Iced Latte: $5.000
  • Matcha Latte (clásico, iced o pink): $6.000
  • Filtrado Simple: $7.000 – Doble: $8.000
  • Submarino: $7.500

Lo dulce

  • Croissant // medialuna: $3.000
  • Budín: $4.000
  • Alfajores artesanales: $5.000
  • Alfajor Choco Croc (chocolate con leche y dulce de leche): $5.000
  • Cubos saborizados (Pink, Green, Brown): $6.000 c/u
  • Laminado cubo (dulce de leche de búfala y crema pastelera): $7.000
  • Hojaldre de estación con frutas frescas: $12.000
  • Tartas gourmet (pistacho, banana o mango): $12.000
Desayuno café dulces
La masas al mejor estilo de la panader&iacute;a y pasteler&iacute;a francesa que ofrece Germ&aacute;n Martitegui en su bar de Recoleta

La masas al mejor estilo de la panadería y pastelería francesa que ofrece Germán Martitegui en su bar de Recoleta

Obleas y brunch

  • Caja de obleas x2: $6.000
  • Caja de obleas x6: $24.000
  • Caja de obleas x12: $48.000
  • Rene’s Brunch (incluye un jugo, un café, un sándwich y un dulce a elección): $50.000
  • Sándwiches individuales: $14.000

