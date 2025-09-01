Cuánto cuesta un desayuno en "Tegui Café", en pleno corazón de Recoleta

Desayuno cafe Germán El reconocido chef Germán Martitegui asegura haber cumplido un sueño al abrir su café en el barrio de Recoleta Foto gentileza iprofesional

Se trata de Tegui Café, un nuevo espacio para pasar un buen momento saboreando un café con distintos tipos de masas especialmente preparadas al mejor estilo de la panadería y pastelería francesa.

Este lugar se ubica lejos del modelo de restaurante del cotizado chef, que lo hace un sitio muy especial y más relajado, con la particularidad de compartir un espacio con una reconocida marca de ropa.

Martitegui aseguró que cumplió un gran sueño al abrir este café. “Siempre imaginé tener un lugar así, más cercano al día a día de la gente. Acá se puede venir a tomar algo rápido, charlar un rato en la vereda o disfrutar de una pausa sin la formalidad de un restaurante”, comentó el chef.

Cuánto sale desayunar o merendar en Tegui Café

Los precios para desayunar o merendar en un café de estilo en el barrio porteño de Recoleta pueden variar según la propuesta y la calidad de sus productos. En Tegui Café la propuesta es tan fin y pensada cuidadosamente, con bebidas calientes y frías, facturas especiales, budines, alfajores, croissants, tartas gourmet y originales cubos laminados con sabores para todos los gustos.

Desayuno café Recoleta Disfrutar de un momento distinto y vivir una experiencia inigualable tiene su precio: cuánto cuesta un desayuno en "Tegui Café" Foto gentileza tegui_casa

Además, el café de Germán Martitegue le ofrece a sus visitantes un brunch que busca sorprender con una propuesta distinta que fortalece la idea de una experiencia difícil de igualar.

La carta de Tegui Café

Espresso: $3.500

Espresso Doble / Cortado / Americano: $4.000

Cappuccino: $4.500

Flat White / Iced Flat White: $5.000

Iced Latte: $5.000

Matcha Latte (clásico, iced o pink): $6.000

Filtrado Simple: $7.000 – Doble: $8.000

– Doble: Submarino: $7.500

Lo dulce

Croissant // medialuna: $3.000

Budín: $4.000

Alfajores artesanales: $5.000

Alfajor Choco Croc (chocolate con leche y dulce de leche): $5.000

Cubos saborizados (Pink, Green, Brown): $6.000 c/u

Laminado cubo (dulce de leche de búfala y crema pastelera): $7.000

Hojaldre de estación con frutas frescas: $12.000

Tartas gourmet (pistacho, banana o mango): $12.000

Desayuno café dulces La masas al mejor estilo de la panadería y pastelería francesa que ofrece Germán Martitegui en su bar de Recoleta Foto Instagram tegui_casa

Obleas y brunch