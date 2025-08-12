Inicio Sociedad fanáticos
Un evento especial

Para los fanáticos de la milanesa: 45 locales de Buenos Aires ofrecen importantes descuentos

Los fanáticos de la milanesas tendrán un evento especial para saborear el plato favorito de los argentinos: 45 locales de Buenos Aires ofrecen importantes descuentos

Por UNO
Para los fanáticos de la milanesa: 45 locales de Buenos Aires ofrecen importantes descuentos

Para los fanáticos de la milanesa: 45 locales de Buenos Aires ofrecen importantes descuentos

Foto Archivo Diario UNO

Nadie puede discutir que la milanesa es una de las comidas favoritas de los argentinos. Como hay fanáticos de las hamburguesas, también los hay de la milanesa, y son muchos, cualquiera sea su elaboración, ya sea de carne o de pollo, aunque en los últimos tiempos también se vienen imponiendo la milanesa de cerdo.

Es cierto que la favorita de muchos argentinos es la milanesa de carne. Acompañadas con papas fritas o con un par de huevos fritos es el plato perfecto para compartir en una juntada con amigos, aunque también es muy usual poner una bandeja de milanesas en la mesa familiar.

Evento Milanesas y fritas
La milanesa con papas y huevos fritos es uno de los cl&aacute;sicos platos que seducen a millones de argentinos

La milanesa con papas y huevos fritos es uno de los clásicos platos que seducen a millones de argentinos

Cada restaurante, resto-bar o bodegón de Buenos Aires tiene entre sus principales opciones de comida la milanesa, en diversas presentaciones y para todos los gustos a precios generalmente accesibles. En este caso, un sitio gastronómico del Conurbano bonaerense invita a una jornada especial para celebrar este plato con descuentos únicos, imperdibles.

La nueva edición de Sabores de San Isidro, es el evento al que los fanáticos de la milanesa no pueden faltar. Se trata de una iniciativa que se desarrolla en el partido de San Isidro, aunque muy cerca de la Ciudad de Buenos Aires, este jueves 14 de agosto, con la adhesión de 45 locales que ofrecerán importantes beneficios y descuentos a quienes lleguen para disfrutar del clásico argentino.

Los comercios que tomarán parte de esta tradicional propuesta ofrecerán un 20% de descuento en las milanesas disponibles a la venta, cualquiera sea la variedad.

Evento milanesas rellena
Los fan&aacute;ticos de la milanesas tendr&aacute;n un evento especial: 45 locales de Buenos Aires ofrecen importantes descuentos

Los fanáticos de la milanesas tendrán un evento especial: 45 locales de Buenos Aires ofrecen importantes descuentos

El objetivo de los organizadores es lograr un mayor movimiento en el consumo gastronómico de esa ciudad, lo que permitirá difundir las propuestas gastronómicas de San Isidro, en especial, las milanesas. En ese sentido, es que a los restaurantes clásicos del lugar, se sumarán bodegones y bares como parte de este tradicional evento.

Los 45 locales que este 14 de agosto ofrecerán descuentos del 20% para cada plato de milanesas, cualquiera sea su variedad, están situado en San Isidro, Martínez, Beccar, Villa Adelina, Acassuso y Boulogne.

Temas relacionados:

Te puede interesar