Para los fanáticos de la milanesa: 45 locales de Buenos Aires ofrecen importantes descuentos

La nueva edición de Sabores de San Isidro, es el evento al que los fanáticos de la milanesa no pueden faltar. Se trata de una iniciativa que se desarrolla en el partido de San Isidro, aunque muy cerca de la Ciudad de Buenos Aires, este jueves 14 de agosto, con la adhesión de 45 locales que ofrecerán importantes beneficios y descuentos a quienes lleguen para disfrutar del clásico argentino.

Los comercios que tomarán parte de esta tradicional propuesta ofrecerán un 20% de descuento en las milanesas disponibles a la venta, cualquiera sea la variedad.

Evento milanesas rellena Los fanáticos de la milanesas tendrán un evento especial: 45 locales de Buenos Aires ofrecen importantes descuentos Foto gentileza ambito.com

El objetivo de los organizadores es lograr un mayor movimiento en el consumo gastronómico de esa ciudad, lo que permitirá difundir las propuestas gastronómicas de San Isidro, en especial, las milanesas. En ese sentido, es que a los restaurantes clásicos del lugar, se sumarán bodegones y bares como parte de este tradicional evento.

Los 45 locales que este 14 de agosto ofrecerán descuentos del 20% para cada plato de milanesas, cualquiera sea su variedad, están situado en San Isidro, Martínez, Beccar, Villa Adelina, Acassuso y Boulogne.