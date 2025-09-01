El jugador español dio a conocer una nueva faceta artística.

El jugador español dio a conocer una nueva faceta artística.

Con 39 años Sergio Ramos tiene a cuestas una carrera deportiva impecable que se caracterizó por los logros deportivos alcanzados en el Real Madrid, equipo donde fue multicampeón y donde ganó cuatro Champions League. Pero su salida no se dio en buenos términos y es una herida que quedó abierta.

Dicen que la música sana, es por eso que el defensor español decidió despedirse del Merengue a través de un reggaetón que se caracteriza por sus versos cargados de nostalgia mientras que le reprocha a los dirigentes del Real Madrid por su salida obligatoria y por la puerta chica.

Sergio Ramos - Cantante
Sergio Ramos ahora reveló una nueva faceta: la de cantante.

Ganó 4 Champions League y se despidió del Real Madrid con una canción de reggaetón

Durante el domingo el defensor que ahora se desempeña en el Monterrey publicó en todas las plataformas su canción titulada "Cibeles", haciendo referencia a la Plaza de Cibeles, lugar característico donde los hinchas y jugadores celebran los títulos obtenidos por el Real Madrid.

El defensor español ganó 22 títulos con los Blancos, donde se destacan cuatro Champions League, cuatro Mundial de Clubes y cinco Ligas locales. Surgido en el Sevilla logró convertirse en ícono y capitán del Real, sin embargo, tras 15 años en sus filas lo hicieron abandonar el equipo en el 2021.

Uno de sus momentos históricos con el número 4 en la espalda fue cuando convirtió el empate en el minuto 93 en la final de la Champions League 2014 frente al Atlético Madrid. Su gol de cabeza permitió que el partido se extendiera al tiempo extra y el conjunto Blanco se terminó imponiendo por 4 a 1 (Godín marcó para el Aleti; Ramos, Bale, Marcelo y Cristiano Ronaldo lo hicieron para el Real Madrid).

En la canción expresa palabras de amor hacia el Real Madrid, pero acusa a la institución española de haberle pedido que continúe su futuro en otro club: "Yo mataba por ti, te amé y te defendí, pero no estaba en mí, tú me pediste que vuele. De gala me vestí, sangre y sudor te di. Te puse corona, tú me pusiste alas. No sabía que eran sólo para que me alejaras".

En su nueva faceta como artista, Sergio Ramos cuenta con la colaboración del compositor mexicano Carín León, mientras que continúa defendiendo los colores del Monterrey con la número 93 en su espalda.

Con el gol le abrió la posibilidad al Real Madrid de llegar a la décima Champions League.

El video de la canción de Sergio Ramos

La canción que dura 3 minutos y 1 segundo en tan solo 24 horas ya registra más de un millón de visitas en YouTube.

