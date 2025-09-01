El defensor español ganó 22 títulos con los Blancos, donde se destacan cuatro Champions League, cuatro Mundial de Clubes y cinco Ligas locales. Surgido en el Sevilla logró convertirse en ícono y capitán del Real, sin embargo, tras 15 años en sus filas lo hicieron abandonar el equipo en el 2021.

Uno de sus momentos históricos con el número 4 en la espalda fue cuando convirtió el empate en el minuto 93 en la final de la Champions League 2014 frente al Atlético Madrid. Su gol de cabeza permitió que el partido se extendiera al tiempo extra y el conjunto Blanco se terminó imponiendo por 4 a 1 (Godín marcó para el Aleti; Ramos, Bale, Marcelo y Cristiano Ronaldo lo hicieron para el Real Madrid).

Embed sergio ramos posted this on his instagram, fair to say it’s the most iconic moment in the ucl finale this century pic.twitter.com/ObqYq0GD1v — smith(fan) (@RMAsmithayo7) August 27, 2025

En la canción expresa palabras de amor hacia el Real Madrid, pero acusa a la institución española de haberle pedido que continúe su futuro en otro club: "Yo mataba por ti, te amé y te defendí, pero no estaba en mí, tú me pediste que vuele. De gala me vestí, sangre y sudor te di. Te puse corona, tú me pusiste alas. No sabía que eran sólo para que me alejaras".

En su nueva faceta como artista, Sergio Ramos cuenta con la colaboración del compositor mexicano Carín León, mientras que continúa defendiendo los colores del Monterrey con la número 93 en su espalda.

Gol de Sergio Ramos Con el gol le abrió la posibilidad al Real Madrid de llegar a la décima Champions League.

El video de la canción de Sergio Ramos

La canción que dura 3 minutos y 1 segundo en tan solo 24 horas ya registra más de un millón de visitas en YouTube.