Edinson Cavani tomó una crucial decisión para poder volver a jugar en Boca

Luego de dos "bloqueos epidurales", el uruguayo no logró la mejoría que buscaba y, con recaídas, aceptó realizarse la tan postergada intervención.

La cirugía a la que se someterá Edinson Cavani y cuándo podrá volver a jugar en Boca

El delantero de 39 años se realizará una microcirugía que consiste en una limpieza en uno de los discos de la columna. La recuperación le demandará un mes aproximadamente en el post operatorio y, luego, un mes y medio más para poder volver a trabajar con normalidad junto a sus compañeros en los entrenamientos. Es decir, a mediados de agosto el uruguayo podría tener su tan ansiado regreso.

cavani espalda1 Cavani podría volver en agosto a jugar al fútbol.

Este sería el último intento del atacante para poder volver a jugar y retirarse en cancha, con la camiseta de Boca, como es su deseo. El último partido que disputó Edinson Cavani fue el 20 de febrero contra Racing, por la sexta fecha del Torneo Apertura; pero la última vez que el delantero completó los 90 minutos fue en septiembre de 2025, contra Rosario Central, por la fecha 8 del Torneo Clausura.