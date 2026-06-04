Edinson Cavani tomó una crucial decisión para poder volver a jugar en Boca

Edinson Cavani se someterá a cirugía para poder volver a jugar en Boca. El delantero uruguayo aceptó realizarse una intervención quirúrgica con el objetivo de dejar atrás los dolores lumbares que acarrea desde febrero del 2025.
Edinson Cavani se someterá a una cirugía en su espalda como último intento de volver a jugar al fútbol con normalidad a sus 39 años
Edinson Cavani se someterá a cirugía para poder volver a jugar en Boca. El delantero uruguayo aceptó realizarse una intervención quirúrgica con el objetivo de dejar atrás los dolores lumbares que acarrea desde febrero del 2025.
Aquel fatídico día, en un duelo contra Huracán en la Bombonera, Edinson Cavani recibió un golpe que le cambió la vida en el final de su carrera. Un golpe en la zona baja de su espalda le generó la lesión en una vértebra que arrastra hace más de un año y le impide jugar con normalidad en el Xeneize.
Luego de dos "bloqueos epidurales", el uruguayo no logró la mejoría que buscaba y, con recaídas, aceptó realizarse la tan postergada intervención.
El delantero de 39 años se realizará una microcirugía que consiste en una limpieza en uno de los discos de la columna. La recuperación le demandará un mes aproximadamente en el post operatorio y, luego, un mes y medio más para poder volver a trabajar con normalidad junto a sus compañeros en los entrenamientos. Es decir, a mediados de agosto el uruguayo podría tener su tan ansiado regreso.
Este sería el último intento del atacante para poder volver a jugar y retirarse en cancha, con la camiseta de Boca, como es su deseo. El último partido que disputó Edinson Cavani fue el 20 de febrero contra Racing, por la sexta fecha del Torneo Apertura; pero la última vez que el delantero completó los 90 minutos fue en septiembre de 2025, contra Rosario Central, por la fecha 8 del Torneo Clausura.