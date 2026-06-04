DIY: te explico cómo coser un cuellito de polar para soportar el frío del invierno

cuello de polar para el invierno Los cuellitos de polar son la pieza ideal para el invierno.

Un DIY de invierno: cuál es el origen de la tela de polar

La tela de polar es un tejido sintético que se utiliza para fabricar muchísimas prendas de ropa. Es un tejido que imita a la lana y la supera en aislamiento térmico, precio y textura ligera.

polar Es una tela muy caliente que se usa en varias prendas de ropa.

La tela de polar fue desarrollada en 1981 por una empresa estadounidense que hoy se llama Polartec. Las primeras prendas de ropa de este tejido fueron diseñadas por Patagonia, la marca de ropa de montaña.

DIY paso a paso: cómo coser un cuello de polar

Para empezar con este DIY, yo recomiendo dos cosas: usar un cuellito modelo que ya tengas para tomar las medidas o realizar un molde de papel que rodee tu cuello para tomar las medidas.

En mi opinión, en este tipo de proyectos de ropa, lo mejor es priorizar la calidad de la tela por sobre el precio. No olvidemos que es una prenda de invierno que tiene que abrigar bien. Además de la tela, vas a necesitar hilo del mismo color, máquina de coser, tijeras y un elástico con regulador, como los que traen las camperas en la cintura o la capucha para ajustar.

Embed - ¡Como hacer un cuello de polar!