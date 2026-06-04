DIY: te explico cómo coser un cuellito de polar para soportar el frío del invierno

Los cuellitos de polar eran el souvenir que traíamos de las vacaciones en Bariloche o la prenda de ropa que nos cosían nuestras abuelas. Este accesorio era muy cómodo, abrigaba y, de paso, mejoraba un outfit.
En esta ocasión te voy a compartir un DIY para confeccionar un cuello de polar para pasar el invierno. Se pueden hacer como prenda personal o se pueden hacer en cantidad para vender, ya que con un metro de tela se cosen varios.
Un DIY de invierno: cuál es el origen de la tela de polar
La tela de polar es un tejido sintético que se utiliza para fabricar muchísimas prendas de ropa. Es un tejido que imita a la lana y la supera en aislamiento térmico, precio y textura ligera.
La tela de polar fue desarrollada en 1981 por una empresa estadounidense que hoy se llama Polartec. Las primeras prendas de ropa de este tejido fueron diseñadas por Patagonia, la marca de ropa de montaña.
DIY paso a paso: cómo coser un cuello de polar
Para empezar con este DIY, yo recomiendo dos cosas: usar un cuellito modelo que ya tengas para tomar las medidas o realizar un molde de papel que rodee tu cuello para tomar las medidas.
En mi opinión, en este tipo de proyectos de ropa, lo mejor es priorizar la calidad de la tela por sobre el precio. No olvidemos que es una prenda de invierno que tiene que abrigar bien. Además de la tela, vas a necesitar hilo del mismo color, máquina de coser, tijeras y un elástico con regulador, como los que traen las camperas en la cintura o la capucha para ajustar.
- Corta un rectángulo de tela de polar con las medidas tomadas previamente. Se puede hacer doble el cuellito para que quede con más forma.
- Realiza un dobladillo por los bordes y une la tela formando un tubo, como se ve en el video del DIY.
- Voltea una parte de la tela para que quede un dobladillo decorativo ancho. En el borde que no tiene dobladillo ancho, realiza uno más pequeño abriendo un orificio para colocar el elástico.
- Para finalizar el DIY, voltea el cuellito y coloca el elástico con la pinza regulable para poder ajustarlo.