Franco Colapinto tendrá acción este fin de semana en el Gran Premio de Mónaco, en el circuito callejero de Montecarlo, donde disputará la sexta carrera de la Fórmula 1 2026. El piloto argentino viene de obtener su mejor resultado en la Máxima al alcanzar un sexto puesto en Montreal la pasada carrera.
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Franco Colapinto, en la previa del GP de Mónaco: las debilidades del Alpine y el día clave que puede definir la carrera
Franco Colapinto habló en la antesala del Gran Premio de Mónaco, carrera que correrá este fin de semana en una nueva fecha de la Fórmula 1 2026
Para el GP de Mónaco, Colapinto aseguró a ESPN que la clasificación será clave para poder hacer una buena carrera. Además ponderó las tres sesiones de entrenamientos libres para poder sumar ritmo competitivo con el Alpine.
Frases de Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Mónaco
- La dificultad del circuito callejero de Mónaco. "Mónaco es pura confianza. Lo más importante va a ser tener esa confianza rápida porque es muy importante para después desarrollar el auto. Va a ser muy importante armar ese setup para sentirme bien, sentirme cómodo, poder empujar las entradas, poder empujar los frenajes sin bloquear. Hay que construir un poquito el fin de semana, arrancar de cero. Es un fin de largo con tres sesiones, así que eso ayuda para la confianza".
- Las debilidades del Alpine. "Tenemos dificultades cuando necesitamos generar energía en los neumáticos y cuando no contamos con suficientes curvas rápidas o con la carga aerodinámica necesaria para transmitir a los neumáticos la energía que necesitan. Esa es la razón por la que no somos tan fuertes en clasificación".
- El trabajo en los entrenamientos y una clasificación que será clave. "Vamos a tener que trabajar en eso (debilidades) durante las sesiones de entrenamientos libres e intentar ser más competitivos en clasificación, porque esa es la clave acá. Creo que si logramos tener un coche competitivo a una vuelta, estaremos en una buena posición".
- La relevancia del Gran Premio de Mónaco. "Ganar en Mónaco es único, 100%. Yo creo que es la carrera que todos quieren ganar y es la carrera a la que todos apuntan a tener un buen resultado. Es importante para los sponsors, es importante para los jefes".
Horarios del GP de Mónaco de la Fórmula 1
Viernes 5 de junio
- Práctica libre 1: 08:30
- Práctica libre 2: 12
Sábado 6 de junio
- Práctica libre 3: 07:30
- Clasificación: 11
Domingo 7 de junio
- Carrera:10