Le metió dos goles a Boca en la final de la Copa Libertadores y sentenció: "Fue lo mejor de mi carrera"

Lucas Pratto recordó sus goles contra Boca en la final

El Oso convirtió dos goles en la final de la Copa Libertadores 2018:

el primero en La Bombonera: recordado por haber marcado al sacar del medio después del tanto de Darío Benedetto.

Embed - Gol de Pratto | Boca Jrs. 2 River Plate 2 Final 2018 (Ida)

el segundo en Madrid: tras una gran jugada colectiva.

Embed - Gol de Lucas Pratto en la final de la Libertadores

En diálogo con DSports el Oso recordó las finales históricas que estuvieron en boca del fútbol mundial: "La final de la Libertadores con Boca en 2018 fue lo más grande e importante que conseguí en mi carrera".

Además, puso en valor cómo lo marcó su paso por el Millonario: "Más allá de que mi corazón esté identificado con Vélez porque es un club que quiero mucho, River me dio todo lo máximo que se puede conseguir deportivamente. Fue algo increíble, ni en el mejor de mis sueños me lo hubiese imaginado".

Lucas Pratto Lucas Pratto le convirtió dos goles en la final a Boca.

Hoy es el cumpleaños de Lucas Pratto: el verdugo de Boca

Cada 4 de junio el Oso cumple años y en esta oportunidad llegó a los 38. El actual delantero de Coquimbo Unido (quienes clasificaron a los octavos de final de la Copa Libertadores y jugarán contra Platense) también preponderó el rol de Marcelo Gallardo en aquel River ganador: "Éramos un plantel entero que se llevaba bien al 100%. Estábamos en el mejor momento individual de cada uno y con el entrenamiento que nos daba Marcelo Gallardo era muchísimo mejor".

Una de las anécdotas más importantes que Prato contó fue justo en la previa del partido definitorio en España: "Les voy a contar algo que no sabe nadie. Después de la primera final, antes de viajar a Madrid, tres o cuatro días antes nos juntamos a comer un asado en la casa de mi representante".

"Cuando llego, al rato llega Martín. Fue raro porque nunca me había juntado a comer antes de un partido importante con él. Agarré y le dije: 'Vamos a tocarte a ver si nos das un poco de gol'. Lo tocaba y Martín no sabía qué hacer. Je. Ya había hecho el gol en la primera final y esto ayudó para el gol en la segunda".

"Después del partido me mandó mensaje y me felicitó. Obviamente él no quería que gane, quería que gane Boca", reveló Lucas Pratto sobre sus históricos goles.