Duro reclamo de Pratto a la dirigencia de River por la salida de los héroes de Madrid

También analizó el funcionamiento del equipo de Marcelo Gallardo: "Fue un año turbulento por tantos cambios y por no mantener la línea. No se encontró el equipo y eso se notó en el rendimiento".

En la misma línea, se refirió a si el entrenador se equivocó al intentar utilizar fórmulas que en el pasado le dieron éxito: "Capaz antes los jugadores se adaptaban mejor a esa idea y ahora hay que jugar de otra manera".

El Oso también se manifestó optimista de cara al futuro: "Estoy seguro de que el próximo año River y Marcelo van a tener una temporada mucho mejor".

Lucas Pratto Lucas Pratto tiene un grato recuerdo de su paso por River.

El futuro de Lucas Pratto

El delantero de 37 años se encuentra sin club luego de su desvinculación con Sarmiento de Junín y comenzó a analizar su futuro teniendo en cuenta que Chacarita se mostró interesado en sumarlo a su plantel: "Es un gigante del Ascenso que merece estar en Primera. Si no aparece otra cosa, tienen prioridad".

Es que, por el momento, pretende seguir jugando en Primera y también aspira a disputar la Copa Libertadores: "No le cierro las puertas a ningún club. Soy muy competitivo, aunque también pongo en la balanza la Libertadores".

En cuanto a las posibilidades de ser entrenador, manifestó: "¿Ser entrenador? Ya hice el curso. Pero estoy viendo donde jugar. En La Plata me gustaría por una cuestión familiar. Hay amigos como Nacho Fernández. Estoy dispuesto a escuchar".