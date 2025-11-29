Enzo Pérez, despedido por River: su respuesta a un posible regreso al Deportivo Maipú y el interés de Gimnasia y Esgrima

A horas de haberse conocido su despedida de River, Enzo Pérez dio una respuesta respecto de la posibilidad de volver al Deportivo Maipú, el club en el que se inició como futbolista.
A horas de su despedida de River, Enzo Pérez dio una respuesta respecto de la posibilidad de volver al Deportivo Maipú, el club en el que se inició como futbolista.
A horas de haberse conocido su despedida de River, Enzo Pérez dio una respuesta respecto de la posibilidad de volver al Deportivo Maipú, el club en el que se inició como futbolista.
El mediocampista de 39 años siempre manifestó su intención de terminar su carrera en el Cruzado, pero ante una primera comunicación, y con su salida de River todavía muy reciente, su respuesta habría sido negativa.
Extraoficialmente el que fuera finalista del Mundial 2014 con la Selección argentina tiene como prioridad, por ahora, quedarse a vivir en Buenos Aires por motivos familiares y por eso descartaría la chance de volver a Mendoza.
Esto también daría por tierra con las versiones de un interés de Gimnasia y Esgrima por tenerlo como refuerzo para su ingreso a la Primera División del fútbol argentino.
La salida de River cambió los planes de Enzo Pérez quien tenía el deseo de quedarse y terminar su carrera en el club donde acumuló nada menos que 279 partidos (uno de arquero), 6 goles y 10 títulos en River.
Próximo a cumplir 40 años, el maipucino definirá su futuro en las próximas semanas después de la decisión de Marcelo Gallardo de prescindir de sus servicios y de una publicación del club en las redes sociales agradeciéndole "por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario".