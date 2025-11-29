Enzo Pérez, despedido por River: su respuesta a un posible regreso al Deportivo Maipú y el interés de Gimnasia y Esgrima

Esto también daría por tierra con las versiones de un interés de Gimnasia y Esgrima por tenerlo como refuerzo para su ingreso a la Primera División del fútbol argentino.

Enzo Pérez y su salida de River

La salida de River cambió los planes de Enzo Pérez quien tenía el deseo de quedarse y terminar su carrera en el club donde acumuló nada menos que 279 partidos (uno de arquero), 6 goles y 10 títulos en River.

Próximo a cumplir 40 años, el maipucino definirá su futuro en las próximas semanas después de la decisión de Marcelo Gallardo de prescindir de sus servicios y de una publicación del club en las redes sociales agradeciéndole "por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario".