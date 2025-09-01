Desde la llegada de Walter Ribonetto a la dirección técnica el Bodeguero perdió los cuatro partidos que jugó (dos con Atlético Mineiro por la Sudamericana, y con River y Vélez por el torneo).

En seis fechas el Tomba no ganó (3 derrotas y 3 empates) y acumula cinco derrotas seguidas: 3 por el Clausura (Gimnasia La Plata, River y Vélez) y 2 por la Copa Sudamericana (los dos con Mineiro)

Godoy Cruz ha sumado solo tres puntos, se ubica último en su zona y tiene solo 20 puntos en la tabla anual que define uno de los dos descensos a la Primera Nacional

La última victoria de visitante de Godoy Cruz

La última victoria de Godoy Cruz en condición de visitante en el torneo local fue el 3 de marzo por el Apertura cuando le ganó 2 a 1 a Barracas Central con un doblete de Luca Martínez Dupuy.

concentrados Tomba- Platense.

Así llega Platense

Platense, campeón del Torneo Apertura, es dirigido por Cristian Kily González y en la fecha pasada no jugó porque se postergó el partido ante Independiente de Avellaneda.

Concentrados Platense.

La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso la reprogramación del encuentro por la fecha 6 a raíz de los graves incidentes ocurridos en el estadio Ricardo Bochini ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

En su última presentación superó 2 a 1 a San Lorenzo en Vicente López, en lo que fue su primera victoria en el torneo. El Calamar tiene 6 puntos producto de un triunfo, tres empates y una derrota.

El último cruce entre Godoy Cruz y Platense

En el último enfrentamiento entre ambos igualaron 1 a 1 y fue por la 7ma fecha del Torneo Apertura donde Gonzalo Abrego marcó el gol del Tomba y Vicente Taborda el de Platense.

Se enfrentaron en 12 encuentros entre Primera y Primera Nacional con 4 triunfos del Expreso, 3 de Platense y 5 empates.

Probables formaciones

Platense: Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido; Bautista Barros Schelotto, Oscar Salomón y Raúl Lozano, Marcos Portillo, Franco Baldassarra, Guido Mainero y Rodrigo Herrera; Ignacio Schor y Franco Sapiola DT: Cristian González.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar y Juan Segundo Morán; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Guillermo Fernández y Santino Andino; Agustín Auzmendi y Maximiliano Porcel. DT. Walter Ribonetto

Estadio: Platense.

Árbitro: Nicolás Lamolina

TV: TNT Sports.

Hora: 19.15