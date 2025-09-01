La historia gira en torno a Solomon Vandy, un pescador que se ve envuelto en el tráfico de diamantes, y su lucha por sobrevivir y reunirse con su familia.

En los años noventa Sierra Leona estaba sumergida en una sangrienta guerra civil, en buena medida financiada con los ingresos del comercio de diamantes.

Una serie de ONG acuñaron el término Diamante de sangre para designar a las piedras que se obtenían mediante el trabajo forzado y servían para alimentar la guerra.

El bloqueo ético a esos diamantes alimentó una red de traficantes, que los pasaban de contrabando a los países vecinos que los vendían libremente.

HBO Max: de qué se trata la película Diamante de sangre

La trama de la película Diamante de sangre, es la historia sobre el tráfico ilegal de diamantes. En 1999, Sierra Leona vive una terrible guerra civil.

diamante1 Diamante de sangre. Es el filme donde Leonardo DiCaprio muestra sus mejores dotes actorales.

Un contrabandista (Leonardo DiCaprio) especializado en la venta de piedras preciosas, cuyos beneficios sirven para financiar tanto a los rebeldes como al gobierno, conoce a un pescador nativo (Djimon Hounsou) que enterró un enorme diamante cuando trabajaba como esclavo para los rebeldes.

HBO Max: reparto de la película Diamante de sangre

Jennifer Connelly

Leonardo DiCaprio

Arnold Vosloo

Djimon Hounsou

Trailer de la película Diamante de sangre