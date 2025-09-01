Leonardo DiCaprio. Brilla en la película Diamante de sangre. 

Leonardo DiCaprio. Brilla en la película Diamante de sangre. 

HBO Max tiene uno de los mejores catálogos de series y películas, en su interior tiene esta excelente película con Leonardo DiCaprio, Diamante de sangre. La cinta tuvo 5 nominaciones para los Premios Oscar.

diamante
Leonardo DiCaprio. El fabuloso actor se luce en la pel&iacute;cula, Diamante de sangre.&nbsp;

Leonardo DiCaprio. El fabuloso actor se luce en la película, Diamante de sangre.

La película Diamante de sangre retrata con crudeza la realidad de la guerra en Sierra Leona y las consecuencias del comercio de diamantes de sangre.

La historia de Solomon Vandy, un pescador que busca a su hijo desaparecido en medio del conflicto, es una metáfora de la lucha por la supervivencia de miles de civiles que se vieron atrapados en la guerra.

La historia gira en torno a Solomon Vandy, un pescador que se ve envuelto en el tráfico de diamantes, y su lucha por sobrevivir y reunirse con su familia.

En los años noventa Sierra Leona estaba sumergida en una sangrienta guerra civil, en buena medida financiada con los ingresos del comercio de diamantes.

Una serie de ONG acuñaron el término Diamante de sangre para designar a las piedras que se obtenían mediante el trabajo forzado y servían para alimentar la guerra.

El bloqueo ético a esos diamantes alimentó una red de traficantes, que los pasaban de contrabando a los países vecinos que los vendían libremente.

HBO Max: de qué se trata la película Diamante de sangre

La trama de la película Diamante de sangre, es la historia sobre el tráfico ilegal de diamantes. En 1999, Sierra Leona vive una terrible guerra civil.

diamante1
Diamante de sangre. Es el filme donde Leonardo DiCaprio muestra sus mejores dotes actorales.&nbsp;

Diamante de sangre. Es el filme donde Leonardo DiCaprio muestra sus mejores dotes actorales.

Un contrabandista (Leonardo DiCaprio) especializado en la venta de piedras preciosas, cuyos beneficios sirven para financiar tanto a los rebeldes como al gobierno, conoce a un pescador nativo (Djimon Hounsou) que enterró un enorme diamante cuando trabajaba como esclavo para los rebeldes.

HBO Max: reparto de la película Diamante de sangre

  • Jennifer Connelly
  • Leonardo DiCaprio
  • Arnold Vosloo
  • Djimon Hounsou

Trailer de la película Diamante de sangre

Embed - Diamante de sangre (Blood diamond) trailer subtitulado

Temas relacionados:

Te puede interesar