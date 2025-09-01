Dirigida por Sam Esmail, esta propuesta de drama y suspenso ha logrado inquietar a los usuarios con una historia escalofriante, que la terminaron convirtiendo en una de sus favoritas de Netflix.

La película de Netflix, en una nueva genialidad cinematográfica de la actriz Julia Roberts, dura 2 horas y 23 minutos, y se puede ver en el catálogo desde octubre de 2023.

netflix-pelicula-dejar-el-mundo-atras El actor Ethan Hawke y la actriz Julia Roberts, son los protagonistas principales de esta película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Dejar el mundo atrás

La película de Netflix centra su historia en Amanda (Julia Roberts) y Clay (Ethan Hawke), que disfrutaban de la tranquilidad de unas vacaciones familiares en la isla neoyorquina de Long Island. Pero todo cambia cuando su descanso es interrumpido por dos personas desconocidas, que se hacen presente en medio de la noche y traen noticias sobre un apagón masivo. Sin internet ni teléfono y mientras la amenaza del ciberataque crece a cada minuto. Sólo es cuestión de decidir de qué manera sobrevivir a la crisis.

netflix-julia-roberts-dejar-el-mundo-atras La película de drama y suspenso es una de las mejores de los últimos años de Netflix.

Reparto de Dejar el mundo atrás, película de Netflix

Julia Roberts (Amanda Sandford)

Ethan Hawke (Clay Sandford)

Mahershala Ali (GH Scott)

Myha'la (Ruth Scott)

Farrah Mackenzie (Rose Sandford)

Charlie Evans (Archie Sandford)

Kevin Bacon (Danny)

Tráiler de Dejar el mundo atrás, película de Netflix

Embed - Dejar el mundo atrás | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película Dejar el mundo atrás, según la zona geográfica