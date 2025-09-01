La recepción de la serie cuando se estrenó en el catálogo de Netflix, en diciembre de 2024, superó todas las expectativas y tuvo las mejores reseñas por parte de los críticos. Es por eso que los usuarios que gozan con las entregas de este tipo, no dudan en recomendarla.
netflix-palomas-negras-serie
La serie de Netflix ha dejado a todos los usuarios con la boca abierta.
Netflix: de qué trata la serie Palomas negras
La serie de Netflix sigue la historia de Helen Webb (Keira Knightley), una mujer que lleva una doble vida y es una espía que presta servicios para una organización secreta. Está casada con un político bastante influyente y filtrar su información es su trabajo. Todo cambia cuando su amante es asesinado bajo raras circunstancias y Helen buscará junto a un amigo describir la verdad y vengarse, cueste lo que le cueste.
netflix-serie-palomas-negras
La serie de Netflix de drama y suspenso tiene solo 6 capítulos y arrasa con su trama.
Reparto de Palomas negras, serie de Netflix
- Keira Knightley (Helen)
- Sarah Lancashire (Reed)
- Sam (Ben Whishaw)
- Andrew Koji (Jason)
Tráiler de Palomas negras, serie de Netflix
Embed - Palomas Negras | Tráiler oficial | Netflix
Dónde ver la serie Palomas negras, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Palomas negras se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Black Doves se puede ver en Netflix.
- España: la serie Palomas negras se puede ver en Netflix.