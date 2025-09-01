La actriz Keira Knightley interpreta a Helen en la serie de Netflix.

La actriz Keira Knightley interpreta a Helen en la serie de Netflix.

Los suscriptores de Netflix que con frecuencia eligen las series y películas de drama y suspenso en la plataforma, sería una jugada muy inteligente seleccionar la serie Palomas negras, uno de los mejores relatos del catálogo de los últimos tiempos.

Palomas negras, una propuesta británica de 2024 de Netflix, es una de esas series que te mantienen expectante desde los minutos iniciales de cada capítulo y es difícil despegar los ojos de la pantalla.

Es un buen plan elegir esta historia de Netflix, que está repartida en 6 capítulos y cada uno no llega la hora de duración. La intriga y misterio que envuelve la trama, protagonizada por Keira Knightey, no hacen más que confirmar que se está ante una de las mejores opciones dramáticas de la plataforma.

La recepción de la serie cuando se estrenó en el catálogo de Netflix, en diciembre de 2024, superó todas las expectativas y tuvo las mejores reseñas por parte de los críticos. Es por eso que los usuarios que gozan con las entregas de este tipo, no dudan en recomendarla.

netflix-palomas-negras-serie
La serie de Netflix ha dejado a todos los usuarios con la boca abierta.

Netflix: de qué trata la serie Palomas negras

La serie de Netflix sigue la historia de Helen Webb (Keira Knightley), una mujer que lleva una doble vida y es una espía que presta servicios para una organización secreta. Está casada con un político bastante influyente y filtrar su información es su trabajo. Todo cambia cuando su amante es asesinado bajo raras circunstancias y Helen buscará junto a un amigo describir la verdad y vengarse, cueste lo que le cueste.

netflix-serie-palomas-negras
La serie de Netflix de drama y suspenso tiene solo 6 capítulos y arrasa con su trama.

Reparto de Palomas negras, serie de Netflix

  • Keira Knightley (Helen)
  • Sarah Lancashire (Reed)
  • Sam (Ben Whishaw)
  • Andrew Koji (Jason)

Tráiler de Palomas negras, serie de Netflix

Embed - Palomas Negras | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la serie Palomas negras, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Palomas negras se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Black Doves se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Palomas negras se puede ver en Netflix.

