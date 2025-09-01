Palomas negras, una propuesta británica de 2024 de Netflix, es una de esas series que te mantienen expectante desde los minutos iniciales de cada capítulo y es difícil despegar los ojos de la pantalla.

Es un buen plan elegir esta historia de Netflix, que está repartida en 6 capítulos y cada uno no llega la hora de duración. La intriga y misterio que envuelve la trama, protagonizada por Keira Knightey, no hacen más que confirmar que se está ante una de las mejores opciones dramáticas de la plataforma.