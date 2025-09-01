Esta película subida de tono se puede ver en Netflix y está basada en hechos reales. 

Esta película subida de tono se puede ver en Netflix y está basada en hechos reales. 

La plataforma de Netflix cuenta con una gran variedad de series y películas subidas de tono. De toda la oferta erótica, muy pocas están basadas en hechos reales. Pero ese es el caso de una ficción polaca que muestra el entramado del mercado sexual dentro de los Emiratos Árabes.

Se trata de la película El precio del placer, un drama erótico polaco que está basado en el libro Girls from Dubai, contextualizado en el mercado sexual de Oriente, en el que el poder, los lujos, los peligros y los cuerpos perfectos abundan.

La película de Netflix sigue la historia real de una joven ambiciosa que anhela el éxito en su vida e incursiona como dama de compañía de lujo, sin saber los peligros que eso conlleva.

el precio del placer-película-netflix
El precio del placer es una película de Netflix muy subida de tono y basada en hechos reales.

El precio del placer es una película de Netflix muy subida de tono y basada en hechos reales.

El precio del placer es una película polaca que estrenó el 26 de noviembre de 2021 y llegó a Netflix en marzo de 2024. En 2 horas 26 minutos, el drama dirigido por María Sadowska sumerge al espectador en una trama subida de tono picante y escandalosa.

Netflix: de qué trata la película El precio del placer

El precio del placer, la película de Netflix subida de tono, centra su trama en la historia real de una mujer ambiciosa que pierde el control cuando escapa de su pequeño pueblo y se convierte en una dama de compañía de lujo.

el precio del placer 1.jpg
La película El precio del placer centra su trama en el mercado sexual en los Emiratos Árabes.

La película El precio del placer centra su trama en el mercado sexual en los Emiratos Árabes.

Emi (Paulina Galazka) es una joven bella y ambiciosa que lleva años soñando ser parte del exclusivo mundo del lujo. Cada vez que surge una oportunidad la toma sin dudar, convirtiéndose en una scort vip y protagonista de una vida de excesos.

Pronto es ella quien, por invitación de los jeques árabes, comienza a reclutar señoritas, celebridades, estrellas de la pantalla y modelos polacas. Sin embargo, este mundo lujoso e inaccesible pronto mostrará su lado más oscuro y peligroso.

Netflix: tráiler de la película El precio del placer

Embed - El precio del placer (Girls to buy )- Trailer Oficial

Reparto de El precio del placer, la película de Netflix

  • Paulina Galazka (Emi)
  • Katarzyna Figura (Dorota / Lady D)
  • Katarzyna Sawczuk (Marianna Kinia)
  • Olga Kalicka (Kamila)
  • Giulio Berruti (Sam)
  • Jósef Pawlowski (Bartek)
  • Andrea Preti (Bahir)
  • Iacopo Ricciotti (Carlito)
  • Luca Molinari (Santino)
  • Tomasz Sobczak (Dymitri)
el precio del placer-película-netflix (1)

Dónde ver la película El precio del placer, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película El precio del placer s epuede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Girls to Buy se puede ver en Plex.
  • España: la película El precio del placer se puede ver en Prime Video.

Temas relacionados:

Te puede interesar