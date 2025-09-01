el precio del placer-película-netflix El precio del placer es una película de Netflix muy subida de tono y basada en hechos reales.

El precio del placer es una película polaca que estrenó el 26 de noviembre de 2021 y llegó a Netflix en marzo de 2024. En 2 horas 26 minutos, el drama dirigido por María Sadowska sumerge al espectador en una trama subida de tono picante y escandalosa.

Netflix: de qué trata la película El precio del placer

El precio del placer, la película de Netflix subida de tono, centra su trama en la historia real de una mujer ambiciosa que pierde el control cuando escapa de su pequeño pueblo y se convierte en una dama de compañía de lujo.

el precio del placer 1.jpg La película El precio del placer centra su trama en el mercado sexual en los Emiratos Árabes.

Emi (Paulina Galazka) es una joven bella y ambiciosa que lleva años soñando ser parte del exclusivo mundo del lujo. Cada vez que surge una oportunidad la toma sin dudar, convirtiéndose en una scort vip y protagonista de una vida de excesos.

Pronto es ella quien, por invitación de los jeques árabes, comienza a reclutar señoritas, celebridades, estrellas de la pantalla y modelos polacas. Sin embargo, este mundo lujoso e inaccesible pronto mostrará su lado más oscuro y peligroso.

Netflix: tráiler de la película El precio del placer

Embed - El precio del placer (Girls to buy )- Trailer Oficial

Reparto de El precio del placer, la película de Netflix

Paulina Galazka (Emi)

Katarzyna Figura (Dorota / Lady D)

Katarzyna Sawczuk (Marianna Kinia)

Olga Kalicka (Kamila)

Giulio Berruti (Sam)

Jósef Pawlowski (Bartek)

Andrea Preti (Bahir)

Iacopo Ricciotti (Carlito)

Luca Molinari (Santino)

Tomasz Sobczak (Dymitri)

el precio del placer-película-netflix (1)

Dónde ver la película El precio del placer, según la zona geográfica