Godoy Cruz perdió con Vélez en el Feliciano Gambarte y sumó su quinta derrota consecutiva

Minutos después, Maher Carrizo se encontró con espacio por derecha y sacó un remate que también se fue por la parte alta del arco de Petroli.

Pese al dominio de pelota de Godoy Cruz, Vélez aceleró en una jugada a fondo y consiguió la ventaja en el marcador. Desde el sector izquierdo nació la jugada que, de la mano de Aliendro, se dirigió rumbo al sector derecho para que rematara Gordon. El tiro fue interceptado por Mateo Mendoza y el desvío fue letal para Petroli dejando al Tomba 1 a 0 abajo en el parcial.

GOL DE VÉLEZ: Mendoza quiso despejar y terminó marcando en su propio arco para el 1-0 del Fortín ante Godoy Cruz en el #TorneoClausura.





Una falta cerca del área le dio al Fortín la segunda chance consecutiva de lastimar a un golpeado Godoy Cruz. El tiro libre lo ejecutó de manera exquisita Maher Carrizo y nada pudo hacer el arquero Petroli con el disparo de la joyita de Vélez.

¡¡GOLAZO DEL FORTÍN!! Maher Carrizo y un exquisito tiro libre para el 2-0 de Vélez vs. Godoy Cruz.





El Tomba tuvo su ocasión de convertir con un tiro libre desde el vértice derecho del área que realizó Pol. Fernández tiró un buscapié y de taco, entre Mendoza y Auzmendi, la pelota pudo haberse metido de no haber sido por la ágil respuesta del mendocino, ex Gimnasia, Tomás Marchiori.

En el complemento, Ribonetto movió el banco de suplentes para buscar más profundidad en el ataque de Godoy Cruz. Sin embargo, conforme fueron pasando los minutos, el Tomba se fue desdibujando en cancha con aproximaciones al área de Vélez pero sin esa precisión esperada y con un Fortín bien plantado.

El Expreso tuvo una chance a los 30 minutos con Luca Martínez Dupuy que alcanzó a manotear Marchiori para evitar el descuento.

El Fortín pudo incrementar la diferencia con un mano a mano de Brian Romero frente a Petroli que el guardameta terminó por contener muy bien, achicando rápido el ángulo de disparo.

Sin más ideas por parte del local, el encuentro bajó su persiana con una nueva derrota para el Tomba, la quinta consecutiva contando también los cotejos por Copa Sudamericana. Además, el Expreso cumplió su décimo partido sin ganar entre el torneo doméstico y el certamen continental.

El próximo compromiso de Godoy Cruz será ante Platense, en condición de visitante, el lunes 1 de septiembre.