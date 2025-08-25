Basta de horno: la receta fácil para hacer flan casero en el microondas en solo 3 minutos

Para aquellos que no desean tomarse ese tiempo para preparar un flan casero, hay una receta más simple que permite elaborarlo en la propia taza y con simples ingredientes que siempre hay en casa.
Un toque de dulce de leche es la combinación perfecta para saborear el flan casero, que se puede preparar en microondas
Un dato importante es que no es necesario tener moldes no baño María para preparar el flan casero. Solo hay que ocupar una taza, el horno a microondas y disponer de unos pocos minutos. El resultado será un flan casero exquisito de suave sabor, con caramelo casero: el postre ideal para disfrutar con una buena cucharada de dulce de leche para disfrutarlo después de las comidas.