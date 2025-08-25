Inicio Sociedad horno
Basta de horno: la receta fácil para hacer flan casero en el microondas en solo 3 minutos

Es uno de los postres preferidos de los argentinos para disfrutarlo en familia: la receta fácil para hacer flan casero en el microondas en solo 3 minutos

Por UNO
Foto gentileza airedesantafe.com.ar

El flan casero es uno de los postres que siempre está presente en la mesa familiar. Tan clásico como exquisito el flan casero es un postre favorito de los argentinos, aunque a veces parece complicado prepararlo y muchos evitan hacerlo porque lleva demasiado tiempo. Por eso hay una receta fácil.

Para aquellos que no desean tomarse ese tiempo para preparar un flan casero, hay una receta más simple que permite elaborarlo en la propia taza y con simples ingredientes que siempre hay en casa.

receta flan c dulce
Un toque de dulce de leche es la combinación perfecta para saborear el flan casero, que se puede preparar en microondas

Un dato importante es que no es necesario tener moldes no baño María para preparar el flan casero. Solo hay que ocupar una taza, el horno a microondas y disponer de unos pocos minutos. El resultado será un flan casero exquisito de suave sabor, con caramelo casero: el postre ideal para disfrutar con una buena cucharada de dulce de leche para disfrutarlo después de las comidas.

Se trata de destinarle solo unos minutos a un postre tradicional y sabroso, utilizando unos pocos elementos para una porción exquisita sin ensuciar muchos elementos de la cocina.

Receta flan microondas
La mejor alternativa para preparar un flan individual es hacerlo en el microondas, con el mismo sabor y muy fácil

Paso a paso: cómo hacer un flan en el microondas

  • En una taza, colocar dos cucharadas de azúcar y calentar en el microondas durante 45 segundos hasta formar el caramelo. Retirar con cuidado y mover la taza para que el caramelo cubra también las paredes. Dejar enfriar unos instantes.
  • En un bowl aparte, batir dos huevos, 100 ml de leche, tres cucharadas de azúcar y unas gotas de esencia de vainilla.
  • Verter la mezcla lentamente dentro de la taza con caramelo ya frío.
  • Cocinar en el microondas durante 2 minutos.
  • Retirar, dejar enfriar un poco y desmoldar dando vuelta la taza sobre un plato.

