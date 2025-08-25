Para la tirada del tarot de hoy, los Arcanos seleccionaron a El Seis de Copas. Esta carta es profundamente vinculada con la memoria y la dulzura de los recuerdos. Su energía nos invita a mirar al pasado con gratitud, a reconocer el valor de las experiencias vividas y a integrar esas enseñanzas en el presente. Simboliza la reconciliación, la ternura y la capacidad de rescatar lo genuino y puro que aún vive en nuestro interior, guiándonos hacia relaciones y situaciones más equilibradas. En el tarot, El Seis de Copas se asocia también con la inocencia, los reencuentros y la sensación de familiaridad que surge cuando volvemos a conectar con lo esencial.

Tarot: las predicciones en el amor, trabajo y salud para hoy martes 26 de agosto de 2025