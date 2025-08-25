La última semana de Agosto comienza hoy, y en la siguiente nota te proponemos conocer qué te depara la suerte en base a las predicciones del Tarot.
Cada signo del zodíaco recibirá una carta y un mensaje del Tarot para que lo acompañe durante la semana. Es importante reflexionar sobre la carta y su mensaje y entender cómo puede afectarte durante los próximos días.
ARIES: 7 de copas
Muchas opiniones pueden confundirte. Antes de decidir, lo mejor es aclarar qué es real y qué es ilusión.
TAURO: As de copas
Un nuevo inicio emocional llega a tu vida en materia de amor, reconciliación o inspiración creativa.
GÉMINIS: El Carro
Es momento de tomar control y avanzar con determinación. No dejes que la duda te frene.
CÁNCER: 2 de espadas
No quieras tapar lo que necesitas decidir. Escuchar tu intuición para resolver ese dilema.
LEO: Sota de espadas
Es importante no perder la curiosidad. Observa y aprende antes de actuar. La información será tu aliada al momento de tomar una decisión.
VIRGO: El Loco
Atrévete a empezar algo nuevo sin miedo a equivocarte. La confianza será tu mejor guía.
LIBRA: 9 de espadas
Deja de alimentar pensamientos que solo te desgastan y te vuelven una persona triste. No todo lo que temes es real.
ESCORPIO: 3 de copas
La alegría está en compartir momentos con quienes te quieren y te rodean.
SAGITARIO: La Estrella
La espera se renueva, y eso te invita a confiar en el universo, quien te guía hacia algo mejor.
CAPRICORNIO: 8 de copas
Es tiempo de dejar atrás aquello que no suma o que no llena tu alma. Busca algo nuevo y mejor para tu vida.
ACUARIO: 6 de espadas
Un cambio necesario llegará a tu vida, y te ayudará a afrontar la rutina con tranquilidad.
PISCIS: El Hierofante
Busca guía en la sabiduría espiritual, la tradición o un mentor. La enseñanza está cerca.