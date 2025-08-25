Muchas opiniones pueden confundirte. Antes de decidir, lo mejor es aclarar qué es real y qué es ilusión.

Tarot predicciones Descubre cuál es la carta y el mensaje del día para el Tarot.

TAURO: As de copas

Un nuevo inicio emocional llega a tu vida en materia de amor, reconciliación o inspiración creativa.

GÉMINIS: El Carro

Es momento de tomar control y avanzar con determinación. No dejes que la duda te frene.

CÁNCER: 2 de espadas

No quieras tapar lo que necesitas decidir. Escuchar tu intuición para resolver ese dilema.

LEO: Sota de espadas

Es importante no perder la curiosidad. Observa y aprende antes de actuar. La información será tu aliada al momento de tomar una decisión.

VIRGO: El Loco

Atrévete a empezar algo nuevo sin miedo a equivocarte. La confianza será tu mejor guía.

LIBRA: 9 de espadas

Deja de alimentar pensamientos que solo te desgastan y te vuelven una persona triste. No todo lo que temes es real.

ESCORPIO: 3 de copas

La alegría está en compartir momentos con quienes te quieren y te rodean.

SAGITARIO: La Estrella

La espera se renueva, y eso te invita a confiar en el universo, quien te guía hacia algo mejor.

CAPRICORNIO: 8 de copas

Es tiempo de dejar atrás aquello que no suma o que no llena tu alma. Busca algo nuevo y mejor para tu vida.

ACUARIO: 6 de espadas

Un cambio necesario llegará a tu vida, y te ayudará a afrontar la rutina con tranquilidad.

PISCIS: El Hierofante

Busca guía en la sabiduría espiritual, la tradición o un mentor. La enseñanza está cerca.