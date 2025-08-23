Para la tirada del tarot de hoy, los Arcanos seleccionaron a La Sota de Copas. Esta carta simboliza mensajes emocionales, intuición y creatividad. Representa un día propicio para nuevas emociones, inspiraciones y encuentros afectivos que despiertan el corazón. Esta carta sugiere apertura, curiosidad y la disposición a explorar sentimientos propios y ajenos con sensibilidad. En el tarot, la Sota de Copas también indica la llegada de oportunidades afectivas o espirituales, invitando a confiar en la intuición y en la capacidad de conectar con los demás desde la sinceridad.

Tarot: las predicciones en el amor, trabajo y salud para hoy domingo 24 de agosto de 2025