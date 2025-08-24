Tarot de las mujeres poderosas: cómo le irá a cada signo del zodíaco en el trabajo entre el 24 y el 30 de agosto

La historia de vida de algunas mujeres nos permite inspirarnos y recibir la energía que necesitamos para afrontar la jornada y los momentos difíciles de la vida.
En la siguiente nota, y de la mano del tarot de las mujeres poderosas, te invitamos a descubrir cómo le irá en el trabajo a cada signo del zodíaco. Este tarot se caracteriza por tomar recomendaciones o consejos de mujeres autoras que con su obra y acciones han marcado un antes y un montón en la historia mundial.
ARIES: CHAVELA VARGAS
Sos la voz de tu grupo. Los demás te ven como una líder a seguir y a quien consultar.
TAURO: CECILIA GRIERSON
Confía en el proceso. Si te esfuerzas, obtendrás tu recompensa.
GÉMINIS: IRIS APFEL
Siempre hay que dar lo mejor de uno para poder cosechar buenos resultados.
CÁNCER: EMILIE WAPNICK
Podés ser todo lo que quieras ser, si te das la oportunidad.
LEO: FRIDA KAHLO
De tus duelos pueden nacer proyectos productivos. A veces una mala racha sirve de inspiración para el futuro.
VIRGO: SIMONE DE BEAUVOIR
Salí a dar un paseo en busca de inspiración. A veces estar encerrada en 4 paredes puede arruinar nuestra creatividad.
LIBRA: INÉS SUÁREZ
Fraterniza con lo diferente, quizás te lleves una sorpresa de quienes te rodean en el trabajo.
ESCORPIO: CLARISSA PINKOLA ESTÉS
Hoy por ti, mañana por mi. Ponete al servicio de tu entorno.
SAGITARIO: YOKO ONO
Despegate de lo material. El dinero no hace a la felicidad.
CAPRICORNIO: RUPI KAUR
Fijate quien necesita tu ayuda y quienes te están usando o se están aprovechando de ti.
ACUARIO: MARINA ABRAMOVIC
Las relaciones simbióticas pueden ser un arma de doble filo.
PISCIS: MARY SHELLEY
No caigas en la autocensura. El desafío es enunciar tu verdad.