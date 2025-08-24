Tarot de las mujeres poderosas: cómo le irá a cada signo del zodíaco en el trabajo entre el 24 y el 30 de agosto

Sos la voz de tu grupo. Los demás te ven como una líder a seguir y a quien consultar.

TAURO: CECILIA GRIERSON

Confía en el proceso. Si te esfuerzas, obtendrás tu recompensa.

GÉMINIS: IRIS APFEL

Siempre hay que dar lo mejor de uno para poder cosechar buenos resultados.

CÁNCER: EMILIE WAPNICK

Podés ser todo lo que quieras ser, si te das la oportunidad.

LEO: FRIDA KAHLO

De tus duelos pueden nacer proyectos productivos. A veces una mala racha sirve de inspiración para el futuro.

VIRGO: SIMONE DE BEAUVOIR

Salí a dar un paseo en busca de inspiración. A veces estar encerrada en 4 paredes puede arruinar nuestra creatividad.

LIBRA: INÉS SUÁREZ

Fraterniza con lo diferente, quizás te lleves una sorpresa de quienes te rodean en el trabajo.

ESCORPIO: CLARISSA PINKOLA ESTÉS

Hoy por ti, mañana por mi. Ponete al servicio de tu entorno.

SAGITARIO: YOKO ONO

Despegate de lo material. El dinero no hace a la felicidad.

CAPRICORNIO: RUPI KAUR

Fijate quien necesita tu ayuda y quienes te están usando o se están aprovechando de ti.

ACUARIO: MARINA ABRAMOVIC

Las relaciones simbióticas pueden ser un arma de doble filo.

PISCIS: MARY SHELLEY

No caigas en la autocensura. El desafío es enunciar tu verdad.