Datos sobre los ovarios que todas las mujeres deberían conocer, según una ginecóloga

Cada vez es más normal que en una reunión con amigos/as o con familiares surga el siguiente problema: "en los colegios se da poca educación sexual".
Cada vez es más normal que en una reunión con amigos/as o con familiares surga el siguiente problema: "en los colegios se da poca educación sexual".
Este problema lleva a muchos adolescentes y jóvenes a buscar respuestas en internet y en las redes sociales. Por suerte son muchos los ginecólogos y ginecólogas que aprovechan las redes como el escenario perfecto para educar con videos e imágenes interactivas.
La usuaria de Instagram @soberaniamenstrual (Fabiana Taul) se ha vuelvo viral debido a sus videos y posteos donde invita a los usuarios de dicha red social a hablar y reflexionar sobre ciertos temas de salud sexual que pueden ser considerados tabú.
En esta ocasión, la ginecóloga Taul realizó un posteo que reúne algunos datos que todas las mujeres debemos conocer sobre los ovarios. Además, la profesional asegura que dichos datos o información debería ser compartidos en el colegio.
Naciste con todos tus óvulos
Si, todos. Desde que estabas en la panza de tu mamá. Los óvulos no se renuevan ni se generan nuevos con el tiempo.
Los ovarios hacen mucho más que simplemente ovular
Los ovarios no solo liberan óvulos, sino que además producen hormonas clave como los estrógenos y la progesterona, que regulan el ciclo menstrual, la piel, el estado de ánimo, los huesos, etc.
Los ovarios se conectan con el cerebro
Los ovarios no actúan solos. Están conectados con el hipotálamo y con la hipófisis, los cuales controlan las hormonas.
Impactan en todo el cuerpo
La función ovárica influye en la tempertura del cuerpo, en su energía, en el sueño, en el deseo sexual, en la memoria, etc.
Los ovarios cambian a lo largo de la vida
No tenemos los mismos ovarios a los 15 años, a los 30 o a los 50. Los ovarios cambian con cada etapa: pubertad, embarazo, lactancia, menopausia, etc.