Datos sobre los ovarios que todas las mujeres deberían conocer, según una ginecóloga

Salud sexual femenina Los ovarios hacen mucho más que simplemente ovular.

En esta ocasión, la ginecóloga Taul realizó un posteo que reúne algunos datos que todas las mujeres debemos conocer sobre los ovarios. Además, la profesional asegura que dichos datos o información debería ser compartidos en el colegio.

Datos sobre los ovarios que todas las mujeres (y también los hombres) deberían conocer

Naciste con todos tus óvulos

Si, todos. Desde que estabas en la panza de tu mamá. Los óvulos no se renuevan ni se generan nuevos con el tiempo.

Los ovarios hacen mucho más que simplemente ovular

Los ovarios no solo liberan óvulos, sino que además producen hormonas clave como los estrógenos y la progesterona, que regulan el ciclo menstrual, la piel, el estado de ánimo, los huesos, etc.

Los ovarios se conectan con el cerebro

Los ovarios no actúan solos. Están conectados con el hipotálamo y con la hipófisis, los cuales controlan las hormonas.

Impactan en todo el cuerpo

La función ovárica influye en la tempertura del cuerpo, en su energía, en el sueño, en el deseo sexual, en la memoria, etc.

Ovario óvulos Los ovarios cambian a lo largo de la vida.

Los ovarios cambian a lo largo de la vida

No tenemos los mismos ovarios a los 15 años, a los 30 o a los 50. Los ovarios cambian con cada etapa: pubertad, embarazo, lactancia, menopausia, etc.