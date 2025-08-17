Tres de cada 10 adolescentes mendocinas utilizan anticonceptivos de larga duración

Natalia Courtis Natalia Courtis, directora de Maternidad e Infancia. Archivo

Cada vez más grandes: la maternidad postergada

Courtis explicó que las chicas van a consultar muy jóvenes por anticonceptivos de larga duración, porque hay más acceso a los métodos y porque no quedarse embarazadas es uno de los objetivos de las adolescentes.

"Priorizan su proyecto personal, el estudio, y el hecho de que tener hijos tan jóvenes puede traer complicaciones", manifestó la funcionaria.

Entre las dificultades de los embarazos a temprana edad de las mujeres, se pueden mencionar las de salud tanto de la madre como del hijo, pero también las complicaciones sociales, la deserción escolar de las adolescentes y la falta de un trabajo estable y bien remunerado.

Por otra parte, la accesibilidad que tienen en la actualidad las mujeres tanto para asistir a una consulta como para pedir un método anticonceptivo acorde con sus necesidades hace que puedan planificar el futuro y esto ha disminuido los embarazos no deseados.

Puntualmente los métodos anticonceptivos de larga duración se aconsejan a las más jóvenes para evitar uno de los factores que complica la efectividad de la medicación contraceptiva: el olvido. Como estos implantes se deben cambiar cada 5 años, la posibilidad de olvidarse de tomar una pastilla o de cambiarse un parche, se elimina.

Lo que la profesional destacó es que por más que las chicas se sientan protegidas para evitar un embarazo no deseado, los profesionales destacan que deben seguir cuidándose con preservativos, porque ninguno de estos medicamentos evita las ETS (enfermedades de transmisión sexual).

método anticonceptivo de varilla El método anticonceptivo "de la varilla".

Qué es y cómo se utiliza el implante subdérmico

El implante anticonceptivo es un método hormonal de larga duración que se coloca bajo la piel del brazo y libera progestágeno de forma continua para prevenir embarazos.

Existen dos versiones: la de una varilla y la de dos varillas, que se diferencian por su tamaño, y dosis de hormona, pero en general, según explicó Courtis, la duración de ambos métodos es similar: el recambio puede ser después de 5 años.

El método anticonceptivo de una varilla es un pequeño tubo flexible de plástico médico, de unos 4 centímetros de largo y 2 milímetros de diámetro, que contiene etonogestrel. Se inserta en la cara interna del brazo, bajo anestesia local, mediante un aplicador especial. Su mecanismo de acción consiste en liberar de manera constante una dosis baja de hormona que impide la ovulación, espesa el moco cervical y adelgaza el endometrio, dificultando la implantación. Para retirarlo, se realiza una pequeña incisión, también con anestesia local, y la fertilidad se recupera rápidamente.

El de dos varillas, en cambio, está compuesto por dos tubos flexibles de plástico médico, cada uno de unos 4,4 centímetros de largo, que contienen levonorgestrel. Se insertan en forma paralela en la cara interna del brazo, bajo anestesia local. Su mecanismo de acción es similar al del de una varilla, aunque la liberación de hormona se mantiene estable durante más tiempo gracias a la mayor superficie de liberación. La extracción se realiza mediante una pequeña incisión para retirar ambas varillas, con recuperación rápida de la fertilidad.

Ventaja de este método anticonceptivo

Ambos implantes tienen una eficacia superior al 99% y no dependen del uso diario, lo que los convierte en una opción cómoda y segura. No interfieren con las relaciones sexuales y no requieren recordatorios.

Según explicó la profesional, no es necesario asistir a un control específico por la utilización del método anticonceptivo, sí para realizarse los estudios ginecológicos de rutina.

La compra que realizó la provincia en India

tuit cornejo anticonceptivos

Alfredo Cornejo anunció en su cuenta de X que Mendoza había recibido desde la India una partida de 12.500 anticonceptivos subdérmicos de larga duración. La inversión de la compra fue de 140 millones de pesos, y Cornejo destacó que en el mercado local, hubiesen tenido que desembolsar más 1.200 millones de pesos.

En este sentido, el gobernador destacó que ese ahorro les permite invertir en otros programas de salud.