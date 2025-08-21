Tarot de las mujeres poderosas: cómo le irá a cada signo del zodíaco en el amor antes de que termine agosto

Podés pasar por varios intentos hasta encontrar tu verdadero amor.

Mujeres poderosas Yoko Ono, Simone de Beauvoir y Rupi Kaur.

Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo): SIMONE DE BEAUVOIR

Ser libre no es sinónimo de ser fácil. No tiene que importante lo que digan o piensen los demás de ti.

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio): RUPI KAUR

Dejá siempre en claro si no estás a gusto en una relación o con una persona. Recuerda que no es no.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio): LADY DI

Cuidado: el príncipe de tus sueños puede robártelos. A veces no todo es lo que parece.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto): VIOLETA PARRA

Fijate si valen la pena tus ataques de celos. A veces vemos cosas que no son.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre): EMILIE WAPNICK

Ponele creatividad a la pareja. Todo tiene otro punto de vista, y otra forma de análisis.

Libra (del 23 de septiembre al 23 de octubre): MARILYN MONROE

No dejes que te traten como una bomba sexual.

Escorpio (del 24 de octubre al 21 de noviembre): CHAVELA VARGAS

Permitite explorar con libertad. Vale todo en el amor y en la pasión.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): TINA FEY

Hoy no pasa por lo físico. Prestá atención a lo genuino, a los gestos y a las conversaciones cargadas de sentido.

Mujeres poderosas (2) Tina Fey, Ada Lovelace y Sophia Amoruso.

Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero): ADA LOVELACE

Que el amor no te distraiga de tu vocación. Enfócate en ti misma.

Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero): SOPHIA AMORUSO

Aprendé a quererte antes de estar en una relación. Reconocete. Por algo estás donde estás.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo): VANESSA BELL

Bonne vivante: nunca digas "no" al placer. "Buena viviente" se refiere a una persona que disfruta de los placeres de la vida, especialmente de la buena comida y bebida