Tarot de las mujeres poderosas: cómo le irá a cada signo del zodíaco en el amor antes de que termine agosto

Algunas mujeres de la historia nos sirven como inspiración para el día a día. A continuación te invitamos a descubrir cómo te irá en el amor antes de que termine agosto, según el tarot de las mujeres poderosas.
Algunas mujeres de la historia nos sirven como inspiración para el día a día. A continuación te invitamos a descubrir cómo te irá en el amor antes de que termine agosto, según el tarot de las mujeres poderosas.
Este tarot se caracteriza por brindar un mensaje de alguna mujer que ha influido en la historia, ya sea con su arte, con sus ideas o incluso con sus acciones.
Aries (del 21 de marzo al 19 de abril): YOKO ONO
Podés pasar por varios intentos hasta encontrar tu verdadero amor.
Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo): SIMONE DE BEAUVOIR
Ser libre no es sinónimo de ser fácil. No tiene que importante lo que digan o piensen los demás de ti.
Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio): RUPI KAUR
Dejá siempre en claro si no estás a gusto en una relación o con una persona. Recuerda que no es no.
Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio): LADY DI
Cuidado: el príncipe de tus sueños puede robártelos. A veces no todo es lo que parece.
Leo (del 23 de julio al 22 de agosto): VIOLETA PARRA
Fijate si valen la pena tus ataques de celos. A veces vemos cosas que no son.
Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre): EMILIE WAPNICK
Ponele creatividad a la pareja. Todo tiene otro punto de vista, y otra forma de análisis.
Libra (del 23 de septiembre al 23 de octubre): MARILYN MONROE
No dejes que te traten como una bomba sexual.
Escorpio (del 24 de octubre al 21 de noviembre): CHAVELA VARGAS
Permitite explorar con libertad. Vale todo en el amor y en la pasión.
Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): TINA FEY
Hoy no pasa por lo físico. Prestá atención a lo genuino, a los gestos y a las conversaciones cargadas de sentido.
Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero): ADA LOVELACE
Que el amor no te distraiga de tu vocación. Enfócate en ti misma.
Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero): SOPHIA AMORUSO
Aprendé a quererte antes de estar en una relación. Reconocete. Por algo estás donde estás.
Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo): VANESSA BELL
Bonne vivante: nunca digas "no" al placer. "Buena viviente" se refiere a una persona que disfruta de los placeres de la vida, especialmente de la buena comida y bebida