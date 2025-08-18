Para la tirada del tarot de hoy, los Arcanos seleccionaron a El Dos de Copas. Esta carta es un arcano menor que representa la unión, la armonía y los lazos afectivos que se fortalecen. Evoca la imagen de dos energías que se encuentran para crear un vínculo de confianza y respeto mutuo. También señala el poder de la reciprocidad, el entendimiento y el equilibrio entre dar y recibir en las relaciones, tanto personales como profesionales. En su esencia, invita a valorar la conexión con los demás y a cultivar la empatía como motor de crecimiento. El Dos de Copas también suele relacionarse con la apertura emocional y el reconocimiento de afinidades profundas. En el tarot, no solo habla de amor romántico, sino también de asociaciones sólidas, acuerdos y reconciliaciones.

tarot descubre destino el dos de copas.jpg

Tarot: las predicciones en el amor, trabajo y salud para hoy martes 19 de agosto de 2025