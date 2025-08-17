Para la tirada del tarot de hoy, los Arcanos seleccionaron a La Reina de Copas. Esta carta está profundamente conectada con la intuición, la empatía y la sensibilidad emocional. Representa la capacidad de escuchar el corazón con serenidad y de guiarse por la voz interior con equilibrio. Su presencia anuncia días de calma emocional y apertura espiritual, en los que las emociones se vuelven una brújula confiable para tomar decisiones. Simboliza la ternura, la contención y la madurez emocional que se ofrecen tanto a uno mismo como a los demás. En este día, la energía de La Reina de Copas se proyecta como una invitación a confiar en la intuición y a actuar desde la comprensión afectiva más que desde la lógica estricta. Se favorecen las conexiones sinceras y los momentos de introspección, donde la calma permite dar respuestas más sabias.
tarot descubre predicciones la reina de copas.jpg
Para la tirada del tarot de hoy, los Arcanos seleccionaron a La Reina de Copas.
Tarot: las predicciones en el amor, trabajo y salud para hoy lunes 18 de agosto de 2025
- Amor: El día favorece la ternura, los gestos de cercanía y la apertura emocional con la pareja o con alguien que despierta sentimientos sinceros. Las conversaciones profundas fortalecen vínculos y disipan dudas que venían incomodando. Quienes estén solteros pueden sentirse inspirados a expresar lo que sienten con suavidad y confianza. Habrá mayor disposición a escuchar al otro con el corazón y sin prejuicios. Una atmósfera de complicidad y afecto sincero se abrirá con facilidad. Este es un día para dejar que la intuición guíe las decisiones sentimentales
- Trabajo: El entorno laboral se ilumina con tu capacidad de mediar y armonizar tensiones. La sensibilidad e intuición serán claves para comprender mejor las dinámicas de grupo y proponer soluciones prácticas. Podrás conectar con los demás desde un lugar de empatía, lo que favorecerá acuerdos y colaboraciones. La creatividad surge con fuerza, ideal para proyectos que requieran imaginación y visión artística. Si enfrentas un reto, escuchar la voz interior te dará claridad sobre cómo actuar. Es un día en que el liderazgo emocional se convierte en una herramienta poderosa
- Salud: La Reina de Copas invita a cuidar la estabilidad emocional como base del bienestar físico. La práctica de la meditación, la música o el contacto con el agua serán aliados perfectos para relajarse. El cuerpo agradecerá momentos de descanso que permitan equilibrar la mente. Es un día favorable para escuchar señales internas y atender necesidades emocionales que estaban siendo ignoradas. El autocuidado cobra protagonismo y se vuelve esencial. Escuchar la intuición también permitirá detectar a tiempo lo que necesita más atención en el plano físico