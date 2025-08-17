Para la tirada del tarot de hoy, los Arcanos seleccionaron a La Reina de Copas. Esta carta está profundamente conectada con la intuición, la empatía y la sensibilidad emocional. Representa la capacidad de escuchar el corazón con serenidad y de guiarse por la voz interior con equilibrio. Su presencia anuncia días de calma emocional y apertura espiritual, en los que las emociones se vuelven una brújula confiable para tomar decisiones. Simboliza la ternura, la contención y la madurez emocional que se ofrecen tanto a uno mismo como a los demás. En este día, la energía de La Reina de Copas se proyecta como una invitación a confiar en la intuición y a actuar desde la comprensión afectiva más que desde la lógica estricta. Se favorecen las conexiones sinceras y los momentos de introspección, donde la calma permite dar respuestas más sabias.

Tarot: las predicciones en el amor, trabajo y salud para hoy lunes 18 de agosto de 2025