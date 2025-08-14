TAROT: las predicciones en el amor, trabajo y salud para hoy viernes 15 de agosto de 2025.

Para la tirada del tarot de hoy, los Arcanos seleccionaron a El Rey de Bastos. Esta carta es un arcano menor que simboliza el liderazgo, la energía emprendedora y la capacidad para inspirar a otros con entusiasmo y visión. En el tarot, esta carta representa a una persona segura, carismática y decidida, que sabe cómo tomar la iniciativa y llevar adelante proyectos con pasión y determinación. Es un signo de poder creativo y de la habilidad para superar obstáculos gracias al coraje y la convicción. Su energía es dinámica y motivadora, invitando a actuar con confianza y a guiar con ejemplo.

