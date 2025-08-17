Inicio Sociedad Horóscopo chino
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este lunes para los 12 signos en el día de la Cabra de Tierra

El horóscopo chino te presenta sus predicciones para este lunes 18 de agosto de 2025, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella
El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones para todos los signos orientales de este lunes 18 de agosto de 2025 según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco). En la astrología china, cada día está regido por una pareja de estos elementos, formando un ciclo de 60 días. Este conocimiento milenario determina la energía dominante del día y se usa en la planificación de actividades personales, ceremonias y decisiones importantes durante toda la jornada.

El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por la Cabra de Tierra Yin, invitando a la introspección, la sensibilidad y la búsqueda de equilibrio emocional. La influencia de la Tierra Yin favorece la calma y la reflexión, además de reforzar la importancia de las relaciones y la armonía en los vínculos. Para la astrología china, es una jornada propicia para cultivar la paciencia, valorar la belleza en lo cotidiano y tomar decisiones desde la serenidad. Sin embargo, la vulnerabilidad emocional de los signos también puede amplificarse, por lo que será fundamental evitar confrontaciones innecesarias y cuidar la energía personal. Las actividades que impliquen creatividad, organización y cooperación serán altamente recomendadas, mientras que los excesos, las prisas y la obstinación deberán dejarse de lado.

El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por la Cabra de Tierra Yin.

  • Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): Hoy la Rata conecta con la sensibilidad de la Cabra de Tierra Yin, aunque deberá controlar la tendencia a la ansiedad. Es un buen momento para organizar asuntos pendientes en casa y buscar espacios de descanso reparador. Las actividades sociales pequeñas y familiares serán favorables, pero no conviene exponerse a discusiones con amistades. Se recomienda enfocarse en lecturas, estudios o tareas de concentración. Debe evitar las decisiones impulsivas y los compromisos que generen sobrecarga
  • Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): La energía de la Cabra puede ser desafiante para el Búfalo, ya que ambos animales representan naturalezas opuestas. Será un día ideal para practicar la paciencia y mantener la calma frente a la presión externa. Conviene centrarse en actividades de orden, jardinería o trabajo con la tierra para equilibrar emociones. Los encuentros con personas afines aportarán serenidad y fortaleza. Se recomienda evitar enfrentamientos, testarudez y rigidez en el trato con los demás
  • Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): El Tigre encuentra inspiración en la sensibilidad de la Cabra de Tierra Yin y puede canalizar su energía hacia proyectos creativos. Es un día para expresar emociones con sinceridad y compartir ideas con aliados de confianza. Las actividades relacionadas con la naturaleza y el arte serán especialmente favorecidas. Puede ser útil planificar nuevos proyectos a largo plazo con serenidad y paciencia. Debe evitar la impulsividad, la precipitación en el trabajo y los gastos innecesarios
  • Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): El Conejo se siente muy afín a la Cabra, pues ambos comparten sensibilidad y espíritu pacífico. Es un día propicio para cuidar relaciones personales y cultivar la armonía en el hogar. Actividades artísticas, culinarias o espirituales estarán llenas de fluidez y bienestar. Es recomendable dar prioridad a conversaciones afectuosas y proyectos colaborativos. Se debe evitar el aislamiento extremo y los pensamientos pesimistas que nublen el ánimo
  • Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): La Cabra de Tierra Yin suaviza la fuerza del Dragón, invitándolo a equilibrar ambición con serenidad. Es un día favorable para escuchar a los demás y practicar la empatía. Conviene dedicarse a organizar planes futuros y prestar atención a detalles que normalmente pasan desapercibidos. Reuniones tranquilas con seres queridos serán revitalizantes. Se recomienda evitar la arrogancia, la sobreexigencia y las decisiones basadas únicamente en el orgullo
  • Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): La Serpiente se beneficia de la calma y el análisis que otorga la Cabra de Tierra Yin. Es un momento perfecto para meditar, reflexionar y tomar decisiones con prudencia. Actividades intelectuales y de desarrollo personal tendrán gran éxito. El contacto con la naturaleza será revitalizante y aportará claridad emocional. Se recomienda evitar los celos, las críticas excesivas y la tendencia al aislamiento prolongado
  • Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): La energía del día aporta serenidad al Caballo, ayudándole a equilibrar su ímpetu natural. Es un buen momento para dialogar y fortalecer vínculos importantes. Actividades deportivas suaves, caminatas o yoga resultarán muy favorables. El trabajo en equipo será productivo si se mantiene la paciencia y la empatía. Se debe evitar la prisa, la dispersión y las decisiones tomadas bajo presión
  • Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): La Cabra se encuentra en plena sintonía con la energía del día, lo que refuerza su intuición y creatividad. Es un día excelente para la introspección, el arte y el cuidado personal. Se recomienda rodearse de ambientes tranquilos y personas afectuosas. Las actividades que requieran cooperación y sensibilidad serán muy exitosas. Se debe evitar la inseguridad excesiva y las decisiones tomadas desde el miedo
  • Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): El Mono puede sentir cierta lentitud en la energía de la Cabra de Tierra Yin, pero encontrará oportunidades en lo social y creativo. Es un buen momento para dedicar tiempo a la amistad y proyectos colaborativos. La diversión moderada será positiva si se combina con responsabilidad. Actividades de aprendizaje o cursos también estarán favorecidos. Se recomienda evitar la dispersión, el sarcasmo y la tendencia a la manipulación
  • Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): El Gallo encuentra en la energía de la Cabra una oportunidad para practicar la tolerancia y la humildad. Es un buen día para atender el hogar y organizar asuntos pendientes. Actividades que impliquen atención al detalle serán muy productivas. Compartir tiempo con personas queridas aportará equilibrio emocional. Se debe evitar la crítica excesiva, la impaciencia y el perfeccionismo desmedido
  • Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): El Perro se siente cómodo con la energía de la Cabra, aunque deberá trabajar en su estabilidad emocional. Es un día favorable para expresar sentimientos y reforzar compromisos personales. Actividades solidarias y de ayuda a otros resultarán muy gratificantes. Se recomienda dedicar tiempo a meditar y a ordenar ideas. Debe evitarse el exceso de preocupaciones y la tendencia al sacrificio innecesario
  • Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): El Cerdo conecta de manera armoniosa con la Cabra de Tierra Yin, lo que potencia su empatía y sensibilidad. Es un momento excelente para disfrutar de reuniones familiares o momentos íntimos de paz. Actividades relacionadas con la cocina, la música o el arte serán revitalizantes. Conviene prestar atención a la salud emocional y a la buena alimentación. Se recomienda evitar la pasividad excesiva y los entornos que generen tensión innecesaria

