Torta imposible (chocoflan) la receta "mágica" que combina el bizcochuelo de chocolate y el flan casero

La torta imposible es un postre que combina dos recetas clásicas: la del flan casero y el bizcochuelo de chocolate. Es verdad que su nombre asusta, pero no porque sea difícil de preparar, sino porque desafía las leyes de la física.
Se trata de una torta que tiene una base de bizcochuelo de chocolate, una capa de flan y una cobertura de caramelo. También llamado chocoflan, esta receta no solo destaca por sorprender con su exquisito sabor, sino también por la forma de preparación y la "magia" que ocurre en horno.
Se llama torta imposible porque, durante la cocción, las mezclas del flan y el bizcocho se invierten de manera tal que sorprende a los conocineros inexpertos. Te dejamos la receta a continuación.
Para el caramelo:
Para el bizcochuelo:
Para el flan:
La receta del Chocoflan es sencilla y no tiene demasiados secretos, aunque nos parezca una torta imposible de hacer. Este postre cremoso, denso y sabroso es ideal para la sobremesa o para disfrutar en cualquier momento del día.