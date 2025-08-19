Torta imposible (chocoflan) la receta "mágica" que combina el bizcochuelo de chocolate y el flan casero

Se trata de una torta que tiene una base de bizcochuelo de chocolate, una capa de flan y una cobertura de caramelo. También llamado chocoflan, esta receta no solo destaca por sorprender con su exquisito sabor, sino también por la forma de preparación y la "magia" que ocurre en horno.

receta chocoflan (1).jpg La torta imposible se llama así porque las preparaciones dle bizcochuelo y el flan se invierten en el horno.

Se llama torta imposible porque, durante la cocción, las mezclas del flan y el bizcocho se invierten de manera tal que sorprende a los conocineros inexpertos. Te dejamos la receta a continuación.