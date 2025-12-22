La lengua a la vinagreta es una de las recetas clásicas argentinas que gana protagonismo durante el verano y, especialmente, en la mesa de Navidad. Fresca, sabrosa y fácil de preparar con anticipación, es una opción ideal para las fiestas de fin de año, cuando se buscan platos fríos que rindan y se adapten a reuniones numerosas.
Cómo preparar la Lengua a la vinagreta de la abuela: la receta navideña con 7 ingredientes
La lengua a la vinagreta es una de las recetas frescas ideales para el verano y la Navidad: rendidora, económica y perfecta para preparar con anticipación.
Esta preparación con carne se disfruta de múltiples maneras: con salsa de ajo, mayonesa casera, ensalada criolla o incluso en un sánguche para el día siguiente. La lengua a la vinagreta se elabora con muy pocos ingredientes: lengua de vaca, vinagre, aceite y condimentos.
Además de ser rendidora, la lengua es uno de los cortes más económicos de las carnicerías argentinas. Por eso, esta receta combina practicidad y tradición, y logra un resultado que puede lucirse tanto en una picada veraniega como en una mesa navideña, con un nivel que no tiene nada que envidiarle a la gastronomía gourmet.
Recetas: Lengua a la vinagreta casera
La clave para que la lengua a la vinagreta quede en su punto justo es tener en cuenta la proporción entre aceite y vinagre, que debe ser 1/2 taza de vinagre cada 1 taza de aceite.
Para que la vinagreta tenga un sabor concentrado, se puede preparar el día anterior. De esa manera, se amalgaman los sabores. ¿Qué necesitas para esta receta?
Ingredientes:
- 1 lengua de vaca
- 1/2 taza de aceite
- 1 taza de vinagre
- 3 dientes de ajo
- 3 cdas. de perejil
- Sal y pimienta
- Condimentos: laurel, romero y tomillo
Cómo preparar la receta de Lengua a la vinagreta, paso a paso
- Primero, en una olla, coloca la lengua con agua y lleva a hervir. Agrega sal, pimienta, laurel, romero y tomillo. Cocina por tres horas hasta que quede tierna y retírala del fuego.
- Deja reposar la lengua en la misma olla con agua hasta que esté tibia. Luego, retira la piel y deja reposar y enfriar en la heladera antes de rebanarla.
- Mientras tanto, en un bowl, coloca ajo picado, perejil, sal, pimienta, aceite y vinagre. Revuelve bien.
- Por último, filetea la lengua y distribuye capas de fetas y la vinagreta. Repite el proceso entre capa y capa.
La lengua a la vinagreta es una receta de la abuela que, generalmente, se consume en ocasiones especiales como Navidad o Año Nuevo. Por lo tanto, es ideal para disfrutar en las fiestas de fin de año.
La mejor manera de comer lengua a la vinagreta es con mayonesa de ajo o dentro de un sánguche de pan casero.