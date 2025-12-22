Cómo preparar la Lengua a la vinagreta de la abuela: la receta navideña con 7 ingredientes

receta-lengua-a-la-vinagreta3.jpg

Recetas: Lengua a la vinagreta casera

La clave para que la lengua a la vinagreta quede en su punto justo es tener en cuenta la proporción entre aceite y vinagre, que debe ser 1/2 taza de vinagre cada 1 taza de aceite.

Para que la vinagreta tenga un sabor concentrado, se puede preparar el día anterior. De esa manera, se amalgaman los sabores. ¿Qué necesitas para esta receta?

Ingredientes:

1 lengua de vaca

1/2 taza de aceite

1 taza de vinagre

3 dientes de ajo

3 cdas. de perejil

Sal y pimienta

Condimentos: laurel, romero y tomillo

Cómo preparar la receta de Lengua a la vinagreta, paso a paso

Primero, en una olla, coloca la lengua con agua y lleva a hervir. Agrega sal, pimienta, laurel, romero y tomillo. Cocina por tres horas hasta que quede tierna y retírala del fuego. Deja reposar la lengua en la misma olla con agua hasta que esté tibia. Luego, retira la piel y deja reposar y enfriar en la heladera antes de rebanarla. Mientras tanto, en un bowl, coloca ajo picado, perejil, sal, pimienta, aceite y vinagre. Revuelve bien. Por último, filetea la lengua y distribuye capas de fetas y la vinagreta. Repite el proceso entre capa y capa.

La lengua a la vinagreta es una receta de la abuela que, generalmente, se consume en ocasiones especiales como Navidad o Año Nuevo. Por lo tanto, es ideal para disfrutar en las fiestas de fin de año.

La mejor manera de comer lengua a la vinagreta es con mayonesa de ajo o dentro de un sánguche de pan casero.