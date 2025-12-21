Cómo se hace el tinto de verano: el vino ligero y refrescante que se prepara con solo 4 ingredientes

A pocos días de Navidad, esta bebida simple y deliciosa se perfila como una de las grandes protagonistas de la Nochebuena, especialmente para quienes buscan algo refrescante sin complicaciones. A diferencia de otras preparaciones más elaboradas, el tinto de verano se destaca por su simpleza y equilibrio, ideal para acompañar cenas largas y encuentros familiares.

Aunque muchos lo confunden con la sangría, no son lo mismo. Mientras la sangría combina vino tinto con frutas, azúcar y licor, el tinto de verano se prepara únicamente con vino y gaseosa de limón, logrando una bebida fresca, ligera y muy fácil de tomar. Una receta tan sencilla como adictiva, perfecta para celebrar las fiestas de fin de año.