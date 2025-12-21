Inicio Recetas Vinos
Para Nochebuena

Cómo se hace el tinto de verano: el vino ligero y refrescante que se prepara con solo 4 ingredientes

El tinto de verano es una bebida fresca con vino tinto ideal para Navidad: una de las recetas más fáciles y ricas para disfrutar en Nochebuena

Por Antonella Prandina [email protected]

El tinto de verano es una de las recetas de bebidas alcohólicas más populares de España y una opción ideal para preparar en casa, ya que su base es el vino tinto, un infaltable en la cocina de mendocinos y argentinos. Fresco, liviano y fácil de hacer, se convierte en una alternativa perfecta para los días calurosos de diciembre y para brindar en la mesa navideña.

A pocos días de Navidad, esta bebida simple y deliciosa se perfila como una de las grandes protagonistas de la Nochebuena, especialmente para quienes buscan algo refrescante sin complicaciones. A diferencia de otras preparaciones más elaboradas, el tinto de verano se destaca por su simpleza y equilibrio, ideal para acompañar cenas largas y encuentros familiares.

Aunque muchos lo confunden con la sangría, no son lo mismo. Mientras la sangría combina vino tinto con frutas, azúcar y licor, el tinto de verano se prepara únicamente con vino y gaseosa de limón, logrando una bebida fresca, ligera y muy fácil de tomar. Una receta tan sencilla como adictiva, perfecta para celebrar las fiestas de fin de año.

Receta para hacer Tinto de verano

Ingredientes:

  • 1 botella de vino tinto (debe ser joven y ligero)
  • 1 botella de gaseosa de limón
  • Rodajas de limón (también pueden ser de naranja o pomelo)
  • Hielo
  • Hojas de menta (opcional)
Cómo preparar Tinto de verano: la receta paso a paso

  1. Primero, en una jarra grande, coloca el vino tinto junto con la gaseosa de limón elegida en partes iguales. Después, agrega hielo para mantener la bebida fría.
  2. A continuación, corta e incorpora rodajas de limón para realzar los sabores de tu tinto de verano. Revuelve suavemente.
  3. Por último, sirve en copas de vino o vasos altos con unas hojas de menta por encima y listo.

Puedes acompañar el Tinto de verano con una tortilla de papas, papas fritas o rabas a la romana. O simplemente, disfruta esta bebida con familiares o amigos en las fiestas de fin de año, a la orilla de la piscina, en el balcón o en la playa.

