El error que muchas personas cometen en la cena y puede provocar apnea del sueño

La apnea del sueño es un trastorno donde la respiración se detiene y se reanuda repetidamente durante el sueño, interrumpiendo el descanso y causa problemas de respiración y somnolencia diurna. Si no se trata, puede aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares.

El vino provoca apnea del sueño porque relaja excesivamente los músculos de la garganta y la boca, permitiendo que las vías respiratorias se colapsen o se obstruyan.

SleepDisorder-scaled (1).jpg Cenar con vino puede provocar la aparición de las apneas de sueño.

Por todo lo mencionado anteriormente, es mejor evitar el alcohol al menos 3 horas antes de ir a dormir para minimizar los efectos negativos. Con esto, también es recomendable las cenas ligeras y las rutinas de sueño constantes.

Cuál es la cena ideal para dormir mejor por las noches

La cena ideal para dormir mejor es ligera, equilibrada y rica en triptófano, magnesio y melatonina, incluyendo proteínas magras, vegetales, frutas y carbohidratos, aunque todos en pocas medidas.

Al igual que sucede con el vino y el alcohol, la cena debe ser consumida al menos dos horas antes de ir a dormir para facilitar la digestión y promover el sueño.