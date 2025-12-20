El error que muchas personas cometen en la cena y puede provocar apnea del sueño

A la hora de la cena, es importante hacerlo con responsabilidad y siguiendo los consejos de los especialistas, ya que de lo contrario puedes alterar la calidad del sueño. Sin embargo, muchas personas cometen un error, pensando exactamente que provoca todo lo contrario.
La cena interfiere con el sueño porque comidas pesadas, picantes o muy procesadas causan indigestión, acidez y picos de azúcar en sangre, mientras que otros ingredientes elevan la alerta haciendo que sea más difícil dormir.
Tomar vino, el error que muchas personas cometen en la cena
Si bien es cierto que el alcohol te duerme rápido, el hecho de tomar vino en la cena puede ser perjudicial para tu etapa de sueño. Sucede que esta bebida fragmenta el descanso, reduce el sueño REM, interrumpe el ciclo circadiano y puede empeorar problemas como la apnea del sueño.
La apnea del sueño es un trastorno donde la respiración se detiene y se reanuda repetidamente durante el sueño, interrumpiendo el descanso y causa problemas de respiración y somnolencia diurna. Si no se trata, puede aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares.
El vino provoca apnea del sueño porque relaja excesivamente los músculos de la garganta y la boca, permitiendo que las vías respiratorias se colapsen o se obstruyan.
Por todo lo mencionado anteriormente, es mejor evitar el alcohol al menos 3 horas antes de ir a dormir para minimizar los efectos negativos. Con esto, también es recomendable las cenas ligeras y las rutinas de sueño constantes.
Cuál es la cena ideal para dormir mejor por las noches
La cena ideal para dormir mejor es ligera, equilibrada y rica en triptófano, magnesio y melatonina, incluyendo proteínas magras, vegetales, frutas y carbohidratos, aunque todos en pocas medidas.
Al igual que sucede con el vino y el alcohol, la cena debe ser consumida al menos dos horas antes de ir a dormir para facilitar la digestión y promover el sueño.