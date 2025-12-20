Hebe Casado llevó tranquilidad por la nueva gripe y la comparó con los K: "Estamos inmunizados"

Además, reconoció que al darse en el verano hay una ventaja por no haber hacinamiento de personas, lo que facilita la transmisión.

Hebe Casado- audiencia pública minería Malargüe Hebe Casado fue consultada sobre la nueva variante de la gripe. La vicegobernadora es médica inmunóloga.

Detalló que los síntomas son los propios de una gripe común, como tos seca, malestar general y síntomas respiratorios leves, y subrayó que el contexto estacional reduce los riesgos: “Estamos en verano, por lo que la contagiosidad es menor. Puede haber algún repunte en marzo, como sucede todos los años”.

En ese marco, pidió no generar alarma y mantener los cuidados básicos, como cubrirse al toser o estornudar, evitar el contacto estrecho ante síntomas y no compartir el mate.

Minería con controles y respaldo social

La Audiencia Pública se realizó en modalidad híbrida, con participación presencial y virtual, y permitió analizar el Informe de Impacto Ambiental del proyecto Potasio Cancambria, orientado a evaluar el potencial de sales de potasio en Malargüe, un insumo estratégico para la producción de fertilizantes.

Casado remarcó que “en Mendoza la minería se discute con información, controles y participación ciudadana”, y cuestionó a quienes se oponen a la actividad “sin fundamentos técnicos ni conocimiento de los procesos de control que se aplican en cada etapa”.

La vicegobernadora defendió además la licencia social minera y recordó la tradición productiva de Malargüe, incluso previa a la Ley 7722. “Cuando la minería se paralizó, este departamento padeció la falta de trabajo”, afirmó.

Hebe Casado Mendoza Congreso Futuro Hebe Casado promueve a Mendoza como la sede del Congreso Futuro, un evento que reúne a máximos referentes de la ciencia y de la cultura para planificar transformaciones sociales.

Según se informó, el 100% de los oradores se manifestó a favor del proyecto, reflejando el respaldo social a la iniciativa. Finalizada la audiencia, se mantiene abierto el plazo para la presentación de aportes adicionales por escrito.

Mendoza y el desafío de pensar el futuro

Durante la jornada, Casado también se refirió al avance de Mendoza como candidata a sede de Congreso Futuro Argentina 2026, uno de los encuentros de divulgación científica y tecnológica más importantes del mundo.

Destacó que la provincia cuenta con un orden institucional sólido que permite pensar políticas de largo plazo: “Mendoza puede plantearse el desafío de pensar las próximas décadas, como lo hace Chile, con políticas de Estado que trascienden los gobiernos”.