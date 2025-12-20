Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada este sábado al Sanatorio Otamendi para una evaluación médica más exhaustiva, tras presentar una dolencia abdominal. La ex presidenta será operada de apendicitis.
Confirman que Cristina Kirchner será operada de apendicitis tras una urgencia médica
La Justicia autorizó la salida de Cristina Kirchner de su domicilio para más estudios. La ex mandataria cumple con una prisión domiciliaria
El traslado se realizó con la debida autorización judicial, luego de que un equipo médico concurriera a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, determinara que era necesario su traslado al mencionado sanatorio para estudios complementarios.
Antecedentes médicos de Cristina Kirchner
En 2021, en el Otamendi, la ex mandataria se sometió a una histerectomía, intervención que implica la resección quirúrgica del útero. Fue la última operación pública conocida.
Cuando se encontraba al frente de la Casa Rosada, Cristina Kirchner atravesó otras cirugías:
- 2012: extirpación de un tumor en la glándula tiroides (Hospital Universitario Austral, Pilar).
- 2013: extracción de una colección subdural crónica en la cabeza (Hospital Universitario Fundación Favaloro).
Además, en diversas ocasiones fue internada en instituciones de salud del AMBA por patologías de menor gravedad.
Desde junio de este año, la expresidenta cumple prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1111, como parte de la condena por la causa Vialidad.
La Justicia dispuso limitaciones al régimen de visitas, horarios de reuniones y ordenó el uso de una tobillera electrónica.
Esta semana, el juez federal Jorge Gorini autorizó el pedido de la defensa para que pueda acceder a la terraza del edificio y permanecer allí dos horas por día.
Sin embargo, rechazó algunos nombres propuestos para integrarse al listado de visitantes que pueden ingresar sin un permiso expreso del tribunal.