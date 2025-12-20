Confirman que Cristina Kirchner será operada de apendicitis tras una urgencia médica

Cuando se encontraba al frente de la Casa Rosada, Cristina Kirchner atravesó otras cirugías:

2012: extirpación de un tumor en la glándula tiroides (Hospital Universitario Austral, Pilar).

2013: extracción de una colección subdural crónica en la cabeza (Hospital Universitario Fundación Favaloro).

Además, en diversas ocasiones fue internada en instituciones de salud del AMBA por patologías de menor gravedad.

Desde junio de este año, la expresidenta cumple prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1111, como parte de la condena por la causa Vialidad.

La Justicia dispuso limitaciones al régimen de visitas, horarios de reuniones y ordenó el uso de una tobillera electrónica.

Esta semana, el juez federal Jorge Gorini autorizó el pedido de la defensa para que pueda acceder a la terraza del edificio y permanecer allí dos horas por día.

Sin embargo, rechazó algunos nombres propuestos para integrarse al listado de visitantes que pueden ingresar sin un permiso expreso del tribunal.