Las ruedas del auto deben estar en condiciones antes de salir a la ruta a realizar un viaje largo, y por eso es importante inflarlas. Sin embargo, muchos conductores cometen un error que puede traer consecuencias a corto, mediano o largo plazo.
El estado de las ruedas del auto antes de un viaje es importante porque son el único contacto con la carretera, afectando directamente la seguridad, adherencia, frenado y estabilidad del vehículo.
El error que todos cometen al inflar las ruedas del auto antes de un viaje largo
Como se dijo, preparar las ruedas del auto antes de un viaje es sinónimo de un trayecto seguro. Sin embargo, uno de los errores más comunes que cometen los conductores es inflar las ruedas sin tener en cuenta las consideraciones del fabricante.
Es crucial que la presión de las ruedas se ajuste correctamente antes de iniciar el viaje, ya que, si se inflan por encima o por debajo de la presión recomendada, puede generar una serie de problemas como los que se muestran a continuación:
- Menor adherencia al asfalto
- Desgaste irregular de las ruedas
- Aumento de riesgo de pinchaduras
- Aumento de probabilidades de accidentes (desencadenadas por los problemas mencionados antes)
Es importante recordar que las ruedas del auto deben ser medidas en frío, ya que se debe realizar antes de que las mismas acumulen calor por el uso.
Si el auto va cargado con equipaje y pasajeros, se debe incrementar la presión según las indicaciones del fabricante. Por último, no olvides tener en condiciones la rueda de auxilio.
Cuánta presión de aire deben tener las ruedas del auto para salir a la ruta
Más allá de las instrucciones del fabricante, hay una medida de presión de aire general que las ruedas del auto deben de tener para salir a la ruta.
Como norma general, eso sí, se puede decir que para un auto mediano es correcta una presión de 32 o 33 libras en la ruta. Así, podrá soportar el peso de las valijas y los ocupantes sin inconvenientes.
Como se dijo antes, el nivel de las ruedas debe estar apenas unas libras más altas de lo que normalmente se carga para conducir en la ciudad.