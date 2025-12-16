El error que todos cometen al inflar las ruedas del auto antes de un viaje largo

Es crucial que la presión de las ruedas se ajuste correctamente antes de iniciar el viaje, ya que, si se inflan por encima o por debajo de la presión recomendada, puede generar una serie de problemas como los que se muestran a continuación:

Menor adherencia al asfalto

Desgaste irregular de las ruedas

Aumento de riesgo de pinchaduras

Aumento de probabilidades de accidentes (desencadenadas por los problemas mencionados antes)

auto, ruedas Antes de salir a la ruta, la presión del aire debe estar por encima de lo normal.

Es importante recordar que las ruedas del auto deben ser medidas en frío, ya que se debe realizar antes de que las mismas acumulen calor por el uso.

Si el auto va cargado con equipaje y pasajeros, se debe incrementar la presión según las indicaciones del fabricante. Por último, no olvides tener en condiciones la rueda de auxilio.

Cuánta presión de aire deben tener las ruedas del auto para salir a la ruta

Más allá de las instrucciones del fabricante, hay una medida de presión de aire general que las ruedas del auto deben de tener para salir a la ruta.

Como norma general, eso sí, se puede decir que para un auto mediano es correcta una presión de 32 o 33 libras en la ruta. Así, podrá soportar el peso de las valijas y los ocupantes sin inconvenientes.

Como se dijo antes, el nivel de las ruedas debe estar apenas unas libras más altas de lo que normalmente se carga para conducir en la ciudad.