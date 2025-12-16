Dejar apoyado el pie en el embrague del auto: qué pasa si siempre lo hago

Ya con la marcha deseada y el auto en movimiento, en vez de dejar el pie fuera del pedal, muchas personas no quitan el pie del todo, haciendo que haya un pequeño desgaste del mismo, sin saber qué significa para el vehículo.

auto-embrague1

Embrague del auto: qué pasa si se deja el pie apoyado todo el tiempo

Dejar el pie apoyado en el embrague del auto puede llegar a ser perjudicial y traer muchos dolores de cabeza

Si una persona cree que solo está rozando el pedal del embrague con apenas tocarlo, en realidad lo que está haciendo, es presionar parcialmente el mismo.

Si uno apenas roza el pedal, quiere decir que el disco del embrague está en constante fricción con el volante de inercia, conectado al motor. Y esta fricción puede llegar a generar altas temperaturas y un desgaste impensado, llegando a provocar:

El embrague puede llegar a patinar

Problemas para poner un cambio

Daños graves en el sistema de cambios de marchas

auto-embrague

Si bien puede llegar a ser más cómodo y rápido, accionarlo si se necesita hacerlo con rapidez, a largo plazo puede llegar a tener consecuencias que cualquiera se lamentaría.

La solución más práctica es colocar el pie en el lugar de descanso, bien a la izquierda, recoveco que todo auto tiene. De esa manera, se evitará causarle daños al sistema de cambios de marchas.