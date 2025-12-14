A más de uno le ha pasado, ya sea conduciendo un auto o yendo de acompañante. Cuando se baja solo una ventana del vehículo en marcha y a una velocidad elevada, se produce un sonido ensordecedor que es insoportable, sin que muchos sepan qué significa.
Es común que cuando uno viaja en ruta, en zonas urbanas o suburbanas, se baje una de las ventanas del auto, ya sea para ventilar por un feo olor, para cambiar el aire o simplemente calor.
En este último caso, muchos optan por abrir una ventana para no tener que encender el aire acondicionado y ahorrarse unos pesos en combustible.
Lo cierto es que cuando se produce este extraño fenómeno del ruido dentro del habitáculo del auto, este se potencia cuando la velocidad es mayor.
Si bien les pasa a muchos, la mayoría desconoce bien a qué se debe este sonido, por qué se produce y qué significa.
Para conocer en detalle por qué retumba dentro del auto cuando se baja una ventana a grandes velocidades, es recomendable confiar en la explicación que ofrece el sitio periodismodelmotor.com.
Por qué retumba dentro del auto cuando se baja solo una ventana
Este sonido llamado “efecto helicóptero” que causa muchas molestias y se intenta frenar casi al instante por ser espantoso, se debe a la resonancia de Helmholtz, un fenómeno de presión de aire, que funciona así:
- Con la ventana baja, el aire de exterior ingresa al habitáculo del auto y rápidamente interactúa con el aire que hay dentro.
- Cuando las dos masas de aire chocan entre sí, se comprimen y descomprimen repetidamente, produciendo el sonido que se escucha y es molesto en el vehículo.
- Dependiendo la forma y tamaño del auto, el sonido variará según sus características. La velocidad también es un factor a tener en cuenta con este sonido.